Поле чудес: как нелегальные ломбарды обманывают ростовчан

Местные жители рассказывают, что при совершении кражи на районе, полиция первым делом посещает этот ломбард и, в большинстве случаев, обнаруживает краденое. Потому что подобные организации не требуют при залоге никаких документов, и, по мнению ростовчан, в большинстве случаев, являются официальной скупкой краденого. Больше всего в этом случае страдают пожилые люди, неблагополучные дети которых активно пользуются услугами ломбарда. Так, пенсионерка, жительница дома на Зорге Людмила, неоднократно выкупала в этом ломбарде свой кнопочный телефон со своей сим-картой, который ее сын с завидным постоянством сдавал туда за 50 рублей. Никакие просьбы пенсионерки о том, чтобы у ее сына не принимали телефон, не приносили должного результата.