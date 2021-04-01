Поле чудес: как нелегальные ломбарды обманывают ростовчан

Posted 1 апреля 2021, 14:27
Published 1 апреля 2021, 14:27
Modified 18 сентября 2022, 11:37
Updated 18 сентября 2022, 11:37
Почему под видом ломбардов работают недобросовестные компании, как не стать жертвой мошенников, разбирался корреспондент RostovGazeta.
По новым правилам
На Дону зарегистрировано свыше 90 действующих ломбардов, помимо которых работают 300 филиалов из других регионов. Снижение их числа специалисты связывают с уходом с рынка недобросовестных игроков и тех, кто прекратил свою деятельность, но оставался в реестре. В 2021 году ломбарды стали работать по новым правилам.
«Если раньше Банк России мог ограничивать работу ломбардов только через суд, то теперь делает это путем исключения из госреестра, - поясняет управляющий Отделением по Ростовской области Южного ГУ Банка России Наталья Леонтьева. - Следует знать: юридическое лицо, не состоящее в государственном реестре ломбардов, не имеет права использовать в своем названии слово «ломбард» более 90 дней. Таким образом, потребителям будет легче отличить профессионального заимодавца, надзор за которым осуществляет Банк России, от мошенника».
Кроме того, если до ноября 2020 года деятельность ломбардов, как и остальных микрофинансовых институтов, была ограничена 12-ю часами работы, с 8.00 до 20.00, то новый закон продлил часы работы до 23.00.
«Также была ограничена величина максимального займа, который можно получить в ломбарде. Она не должна превышать оценочную стоимость заложенной вещи», - сообщает Наталья Леонтьева.
Признаки нелегалов
В 2020 году в Ростовской области было выявлено 16 субъектов с признаками нелегальной деятельности. В их числе оказались и псевдоломбарды. Главное отличие таких организаций от легальных участников рынка — отсутствие в реестре Банка России. Это означает, что в случае нарушения прав граждан, их интересы отстаивать будет намного сложнее.
«Комиссионные магазины, работающие под видом ломбардов, для привлечения клиентов могут использовать такую недобросовестную рекламу как, например, «Покупка, продажа ювелирных изделий, низкий процент» или «Ломбард+скупка», «Ломбард+комиссионный магазин». Или так: «Мы лучше, чем «ЛОМБАРД». При этом слово «ломбард» написано крупным шрифтом, остальное мелким, - приводит примеры Наталья Леонтьева. - Потенциальный клиент заметит именно то, что выделено. Еще один повод насторожиться, если в вывеске или на рекламе присутствуют слова «Ломбард+скупка 24 часа». Потому что по закону ломбард может работать только с 8 до 23 часов».
Эксперты приводят и еще несколько отличий ломбарда от комиссионного магазина.
Ломбард выдает займы на срок до года под залог движимых вещей и оказывает финансовую услугу по хранению. Реализовать залог ломбард имеет право не ранее, чем через 30 дней после просрочки платежа, а комиссионный магазин — в любое время.
Вместо залогового билета и договора с индивидуальными условиями займа в табличной форме, псевдоломбарды предлагают подписать другие документы. Например, договор купли-продажи с правом обратного выкупа и договор комиссии.
Продажа вещи клиента в ломбарде происходит с соблюдением особых требований. Вещи, стоимостью свыше 300 тыс. рублей продаются исключительно с публичных торгов. А в комиссионном магазине ограничений по виду реализации нет. Еще одно отличие заключается в том, что ломбард обязан страховать вещи клиента за свой счет. К комиссионным магазинам такое требование не применяется.
«Практикуется и еще одна мошенническая схема. Некоторые комиссионки оформляют операции по выдаче займов от имени комиссионного магазина, но располагающегося по тому же адресу, что и ломбард. Руководителем обеих организаций при этом может выступать одно лицо, - рассказывает Наталья Леонтьева. - Порой «в тень» уходят ломбарды, которые еще недавно работали, соблюдая требования закона. Поменять вывеску они «забывают», но начинают предоставлять дополнительные услуги. К примеру, привлекают деньги населения в виде займа под проценты, что ломбарды вообще делать не вправе».
По ее словам, встречаются и такие компании, которые дают займы под залог недвижимости.
«Это тоже незаконно, так как квартиры, дачи, гаражи, коммерческие помещения и другая недвижимость не могут являться предметом залога в ломбарде, соответственно, запрещена и реклама таких услуг», - объясняет Леонтьева.
По ее словам, некоторые недобросовестные организации обещают займы под залог ПТС. Многих клиентов подкупает факт, что в этом случае можно продолжить пользоваться автомобилем. Однако ломбарды обязаны обеспечить сохранность залога, поэтому разумным остается вопрос «Как она будет обеспечена, если транспортным средством продолжат пользоваться?».
«Поэтому, если потребитель планирует сдать в ломбард свой автомобиль, следует обратить внимание на то, что транспортное средство мошенники берут не в залог, а заключают договор купли-продажи. После сдают автомобиль бывшему владельцу в пользование (псевдолизинг). Такие организации не только оценивают автомобиль по заниженной стоимости, но еще и устанавливают огромные проценты и штрафы за просрочку. Выплачивать их очень сложно, чаще всего владелец лишается своего имущества. И опять же - никакой страховки нет», - говорит Наталья Леонтьева.
Лиха беда начало
Жители донского края с удовольствием пользуются услугами ломбардов. Постоянный клиент известной на Дону сети ломбардов отмечает, что услуги ломбарда - это очень удобно. При обращении в организацию предлагается выбор: оформить залог или продажу. При этом посетив ломбард впервые, клиенту предлагаются привлекательные залоговые условия.
«Но чем чаще я обращался к ним, тем больше росли проценты. Видимо, ломбард понимает, что нашел постоянного клиента и начинает его «доить», - сообщает ростовчанин Алексей. - И если при первом обращении мне предложили всего 4%, то при каждом последующем, проценты росли как гора, уже достигли 10%».
Для того, чтобы минимизировать процент, выход для себя ростовчанин нашел простой: не быть приверженцем одного ломбарда, а обращаться в разные.
«Закладывал я золото и в ломбард «Аврора», но последнее время там стал просто бешеный процент, на сайте написано от 0,23% в день», - говорит Алексей.
В онлайн поиске корреспондент RostovGazeta не обнаружил сайта ломбарда «Аврора», зато по названию вышел на сайт федеральной сети комиссионных магазинов «Аврора», у которой четыре офиса расположено в Ростове. Позиционируя себя комиссионным магазином, «Аврора» предлагает и услуги ломбарда, и тот самый залог под ПТС с правом пользования автомобилем, да и скупку осуществляет 24 часа в сутки, о чем говорится на официальном сайте. Проверка финансовой организации на сайте Банка России не привела ни к какому результату: сведения о ней отсутствуют. Однако комиссионные магазины, позиционирующие себя ломбардами «Аврора», сегодня успешно работают в городе.
Потребители услуг ломбардов в Ростове в большинстве своем не вникают в тонкости ломбард перед ними или же комиссионка. Они рассказывают, что при пропуске выплаты процента, начисляются штрафные санкции. Для погашения долга в одних ломбардах дается 10 дней, а в других до месяца.
«Есть и такие, в которых при задержке выплаты на один день, начинает капать 1% ежедневно», - делится опытом Алексей.
Скупка краденого
Корреспондент RostovGazeta посетил ломбарды Ростова. В некоторых из них, которые занимаются исключительно скупкой золота, если хорошо попросить сотрудников, то можно уговорить принять и мобильный телефон. Правда, здесь берут исключительно дорогостоящие, последние модели. Например, обновленный айфон SE корреспондента, стоимость которого сегодня превышает 39 тыс. рублей, посчитали уже старым и отказались принять.
Интересный ломбард обнаружен по адресу Зорге 41/46 в Ростове. Работает он круглосуточно, принимает все, что принесут. Сюда, по отзывам местных жителей, со всего района люди с низкой социальной ответственностью тащат кнопочные модели старых телефонов с чужой сим-картой, старые мониторы и телевизоры, не первой свежести мультиварки, посуду, аккордеон.
«Ломбард, как ломбард. Таких тысячи по всему городу. Огромный минус в том, что он находится в моем доме. Вот и приходится наблюдать, как толпы наркоманов и алкашей вечно туда что-то таскают», - сообщает житель дома Андрей Гусейнов.
Местные жители рассказывают, что при совершении кражи на районе, полиция первым делом посещает этот ломбард и, в большинстве случаев, обнаруживает краденое. Потому что подобные организации не требуют при залоге никаких документов, и, по мнению ростовчан, в большинстве случаев, являются официальной скупкой краденого. Больше всего в этом случае страдают пожилые люди, неблагополучные дети которых активно пользуются услугами ломбарда. Так, пенсионерка, жительница дома на Зорге Людмила, неоднократно выкупала в этом ломбарде свой кнопочный телефон со своей сим-картой, который ее сын с завидным постоянством сдавал туда за 50 рублей. Никакие просьбы пенсионерки о том, чтобы у ее сына не принимали телефон, не приносили должного результата.
«Мы не примем, так он в другой ломбард сдаст. Вам же потом сложнее будет искать свой телефон и восстанавливать сим-карту», - аргументировала сотрудница ломбарда.
Местные жители подозревают, что у этого ломбарда есть мощная «крыша».
«Только так можно объяснить его процветание, круглосуточную работу, несмотря на все недовольства жителей дома», - сообщает жительница дома, не пожелавшая назвать свое имя.
Ростовчане подозревают, что такие «странные» ломбарды появляются в Ростове не стихийно.
«Они открываются именно в неблагополучных районах города, например, не случайно, их много на улице Еременко возле торгового центра «Талер». И работают они уже много лет», - делится мнением житель соседнего дома.
Не стать жертвой мошенников
Для того, чтобы не столкнуться с мошенниками, эксперты рекомендуют ростовчанам прежде всего убедиться, что организация действительно является ломбардом, а не комиссионным магазином. Нельзя верить одной вывеске на входе. В наименовании организации должно обязательно присутствовать слово «Ломбард». А проверить легальность работы можно на сайте Банка России. Основной вид деятельности ломбарда должен быть обозначен как «предоставление краткосрочных займов под залог движимого имущества и (или) хранение вещей».
«Поскольку деньги берутся в долг, следует изучить процентные ставки ломбардов. Они могут быть незначительны, но все-таки отличаться. И где-то условия могут быть более привлекательными», - рекомендует Наталья Леонтьева.
По ее словам, важно знать, что кредитор вправе потребовать только сумму предоставленного займа и проценты за его использование.
«Если вы не выкупите свою вещь в срок, то по закону у вас есть еще месяц, чтобы это сделать. Спустя месяц после окончания срока договора займа организация на законных основаниях может ее продать. Деньги пойдут на погашение долга заемщика», - поясняет Леонтьева.
Если же человек все-таки столкнулся с деятельностью псевдоломбарда, эксперты рекомендуют обратиться в правоохранительные органы и направить жалобу в Банк России.
«Также в Банк России можно направить жалобу на нарушение ваших прав легальным ломбардом», - добавляет Наталья Леонтьева.
С 1 января 2021 года ломбарды обязали присоединиться к решению спорных ситуаций через Службу финансового омбудсмена, которая помогает клиентам финансовых организаций рассматривать денежные споры с компаниями до суда. Для граждан услуги финомбудсмена бесплатны, а его решение имеет такую же силу, как и решение суда. Правда, у финансовых компаний и их клиентов есть возможность оспорить это решение через суд.