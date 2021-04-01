Положительные тесты на коронавирус получили жители 48 территорий Ростовской области

Posted 1 апреля 2021, 09:16
Published 1 апреля 2021, 09:16
Modified 18 сентября 2022, 11:37
Updated 18 сентября 2022, 11:37
И снова лидером по числу новых зараженных стал Ростов-на-Дону, где за 24 часа выявили 93 больных. Кроме того, в пятерку по заболеваемости попали Новошахтинск, Аксайский и Зерноградский районы. Волгодонск разделил место с Новочеркасском, Белокалитвинским и Неклиновским районами.
Всего за сутки коронавирус лабораторно был подтвержден у 241 жителя региона. А за весь период заболели 81077 человек. Выздоровели после заражения инфекцией 72862 местных жителя, скончались 3605 пациентов.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев ослабил ограничительные меры вопреки мнению Роспотребнадзора.