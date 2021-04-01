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Posted 1 апреля 2021, 09:16

Published 1 апреля 2021, 09:16

Modified 18 сентября 2022, 11:37

Updated 18 сентября 2022, 11:37

Положительные тесты на коронавирус получили жители 48 территорий Ростовской области

Положительные тесты на коронавирус получили жители 48 территорий Ростовской области

1 апреля 2021, 09:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области коронавирус на 1 апреля выявили у жителей 48 городов и районов, говорится в сообщении регионального правительства.

И снова лидером по числу новых зараженных стал Ростов-на-Дону, где за 24 часа выявили 93 больных. Кроме того, в пятерку по заболеваемости попали Новошахтинск, Аксайский и Зерноградский районы. Волгодонск разделил место с Новочеркасском, Белокалитвинским и Неклиновским районами.

Всего за сутки коронавирус лабораторно был подтвержден у 241 жителя региона. А за весь период заболели 81077 человек. Выздоровели после заражения инфекцией 72862 местных жителя, скончались 3605 пациентов.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев ослабил ограничительные меры вопреки мнению Роспотребнадзора.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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