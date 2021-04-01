Положительные тесты на коронавирус получили жители 48 территорий Ростовской области

И снова лидером по числу новых зараженных стал Ростов-на-Дону, где за 24 часа выявили 93 больных. Кроме того, в пятерку по заболеваемости попали Новошахтинск, Аксайский и Зерноградский районы. Волгодонск разделил место с Новочеркасском, Белокалитвинским и Неклиновским районами.