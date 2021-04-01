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Posted 1 апреля 2021, 15:31

Published 1 апреля 2021, 15:31

Modified 18 сентября 2022, 11:37

Updated 18 сентября 2022, 11:37

В 2020 году 178 тысяч москвичей нашли работу

В 2020 году 178 тысяч москвичей нашли работу

1 апреля 2021, 15:31
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Правительство российской столицы проанализировало, в каком состоянии находится рынок труда в Москве и рассказало о службе занятости. Информация появилась на сайте главы Москвы Сергея Собянина.

Как сообщает iz.ru, безработица до начала пандемии коронавируса составляла 0,43%. Множество экономических отраслей пострадали в период локдауна, но в этом году динамика благоприятная.

В 2020 году социальные выплаты получили свыше 300 тысяч человек. На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделили 17 млрд руб. 178 тыс. человек устроились на работу.

Число вакансий, размещенных сейчас в базе службы занятости: 300 тысяч. Трудоустройством занимаются 56 отделов центров “Мои документы”, “Моя работа”, “Моя карьера”.

В пресс-службе отметили: в прошлом году больше 15 тысяч человек успешно прошли профобучение и повышение квалификации. В 2020 году в службе занятости появилась программа по организации своего дела и регистрации самозанятости для выхода граждан из-за серых областей экономики. Участниками программы стали уже 7 тысяч человек. Кроме того, в 2020 году появилась программа “Первая работа” для трудоустройства молодежи, в том числе, летом. Служба занятости также помогает получить работу отдельным категориям граждан: инвалидам, женщинам с детьми, малоимущим и пожилым людям.

#Общество#Новости
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