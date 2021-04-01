В 2020 году 178 тысяч москвичей нашли работу

В пресс-службе отметили: в прошлом году больше 15 тысяч человек успешно прошли профобучение и повышение квалификации. В 2020 году в службе занятости появилась программа по организации своего дела и регистрации самозанятости для выхода граждан из-за серых областей экономики. Участниками программы стали уже 7 тысяч человек. Кроме того, в 2020 году появилась программа “Первая работа” для трудоустройства молодежи, в том числе, летом. Служба занятости также помогает получить работу отдельным категориям граждан: инвалидам, женщинам с детьми, малоимущим и пожилым людям.