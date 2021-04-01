В 2020 году 178 тысяч москвичей нашли работу

Posted 1 апреля 2021, 15:31
Published 1 апреля 2021, 15:31
Modified 18 сентября 2022, 11:37
Updated 18 сентября 2022, 11:37
Как сообщает iz.ru, безработица до начала пандемии коронавируса составляла 0,43%. Множество экономических отраслей пострадали в период локдауна, но в этом году динамика благоприятная.
В 2020 году социальные выплаты получили свыше 300 тысяч человек. На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделили 17 млрд руб. 178 тыс. человек устроились на работу.
Число вакансий, размещенных сейчас в базе службы занятости: 300 тысяч. Трудоустройством занимаются 56 отделов центров “Мои документы”, “Моя работа”, “Моя карьера”.
В пресс-службе отметили: в прошлом году больше 15 тысяч человек успешно прошли профобучение и повышение квалификации. В 2020 году в службе занятости появилась программа по организации своего дела и регистрации самозанятости для выхода граждан из-за серых областей экономики. Участниками программы стали уже 7 тысяч человек. Кроме того, в 2020 году появилась программа “Первая работа” для трудоустройства молодежи, в том числе, летом. Служба занятости также помогает получить работу отдельным категориям граждан: инвалидам, женщинам с детьми, малоимущим и пожилым людям.