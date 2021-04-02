Липецк обеспечен на 110%. Темпы поставок удобрений аграриям впечатляют

Posted 2 апреля 2021, 12:37
Published 2 апреля 2021, 12:37
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
Методики регулирования ценообразования на минеральные удобрения, которые применяет Федеральная антимонопольная служба, обеспечивают цены ниже уровня 2015 года и на 20-30% ниже, чем на мировом рынке.
Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) подвела итоги первого квартала: объем накопленных аграриями удобрений увеличился на 23,4% (по сравнению с концом первого квартала прошлого года) и сейчас составляет 2,27 млн тонн (в пересчете на 100% питательных веществ). Это уже превышает половину годовой потребности российского АПК в минеральных удобрениях на весь 2021 год, как сообщает ТАСС. Общий объем потребности - 4,5 млн тонн.
Подавляющее большинство сельскохозяйственных регионов страны полностью обеспечены к посевной. Как сообщает Минсельхоз, в среднем по стране этот показатель превышает 73%. Но есть регионы, где он достиг или близок к 100% (это основные аграрные регионы страны), а в Липецкой области, к примеру, он уже перевалил за 110%.
В РАПУ сообщают, что оставшаяся часть будет доставлена в ходе полевых работ, которые завершатся минимум через полтора месяца. Таким образом, потребность в удобрениях будет удовлетворена и в годовом объеме, и под весенний сев.
Ранее Минсельхоз России выступал с инициативой принудительно снизить на удобрения цены. В середине марта на федеральном портале проектов правовых актов выложили проект постановления, в котором Минпромторгу и Минсельхозу предлагалось подписать договоры с производителями и поставщиками минудобрений.
В правительстве отвергли предложение Минсельхоза. Кроме того, не согласились с его целесообразностью в других ведомствах - Минпромторге, Минфине и Минэкономразвития. Пресс-служба Минпромторга сообщила, что в ведомстве считают, что в России в настоящее время действуют эффективные механизмы регулирования цен удобрений и во введении дополнительных инструментов необходимости нет.
Немаловажно, что министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе правительственного часа в Совете Федерации отметил возможность негативных последствий вмешательства государства в рыночные механизмы для инвестиционной привлекательности российского АПК и темпов развития отрасли.
По словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, которые приводит "Агроинвестор", заморозка цен на минеральные удобрения уже не нужна, потому что для ярового сева и подкормки озимых уже поздно — все закуплено.