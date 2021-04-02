Липецк обеспечен на 110%. Темпы поставок удобрений аграриям впечатляют

Подавляющее большинство сельскохозяйственных регионов страны полностью обеспечены к посевной. Как сообщает Минсельхоз, в среднем по стране этот показатель превышает 73%. Но есть регионы, где он достиг или близок к 100% (это основные аграрные регионы страны), а в Липецкой области, к примеру, он уже перевалил за 110%.