«Странные существа» добавились к вонючей водопроводной воде в Ростове

Posted 2 апреля 2021, 05:36
Published 2 апреля 2021, 05:36
Modified 18 сентября 2022, 11:37
Updated 18 сентября 2022, 11:37
Как пожаловалась одна из ростовчанок, в ее квартире из крана вместе с ужасным запахом полезли непонятные насекомые.
«Незваные гости пожаловали 31.03.21 с крана, да еще и в сопровождении жуткого запаха», — написала горожанка и добавила, что она уже боится пользоваться этой водой.
Пользователи в комментариях ответили, что это чешуйница и в воде она не живет, просто любит влажность.