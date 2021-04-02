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Posted 2 апреля 2021, 05:36

Published 2 апреля 2021, 05:36

Modified 18 сентября 2022, 11:37

Updated 18 сентября 2022, 11:37

«Странные существа» добавились к вонючей водопроводной воде в Ростове

2 апреля 2021, 05:36
В Ростове-на-Дону из водопроводных кранов горожан начали выползать насекомые, сообщается в соцсети.

Как пожаловалась одна из ростовчанок, в ее квартире из крана вместе с ужасным запахом полезли непонятные насекомые.

«Незваные гости пожаловали 31.03.21 с крана, да еще и в сопровождении жуткого запаха», — написала горожанка и добавила, что она уже боится пользоваться этой водой.

Пользователи в комментариях ответили, что это чешуйница и в воде она не живет, просто любит влажность.

Ранее в министерстве ЖКХ Ростовской области усомнились в подлинности жалоб на воду.

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#Общество#Новости
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