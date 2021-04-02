«ТНС-Энерго» лишила многодетную мать в Гуково света из-за отказа оплачивать лишнее

Posted 2 апреля 2021, 11:49
Published 2 апреля 2021, 11:49
Modified 24 декабря 2024, 18:16
Updated 24 декабря 2024, 18:16
Авдеева поясняет, что с пятью детьми живет на два дома. Второй дом, на улице Лавренева, 45/1, достался семье от брата-инвалида, который, женившись, переехал жить в Новочеркасск.
«А мне дал ключи, чтобы я, в том числе, присматривала за домом. Сегодня там живут мои старшие дети, которые хотят тишины, чтобы криков детворы не было», — сообщает Светлана Авдеева.
Она рассказывает, что в доме полностью отсутствует ресурсозатратная техника. Нет даже стиральной машины и телевизора.
«На весь дом всего четыре лампочки, которые, понятное дело, включают не круглосуточно. Плюс мои дети заряжают телефоны. Вот и все затраты электроэнергии. И за такое минимальное потребление, ежемесячно от „ТНС-Энерго“ нам приходят платежи от 1300 до 1700 рублей. Но это не наши траты. Наши — четыре лампочки и два зарядных устройства не могут вытянуть на такую сумму. Так почему я должна платить за кого-то? — недоумевает многодетная мать. — За электроэнергию в этом доме я ежемесячно оплачиваю в пределах тысячи рублей и считаю, что это больше, чем достаточно».
Но вчера, без предупреждения к дому подъехала коммунальная машина, и специалисты сообщили, что выключают свет за неуплату.
«А о какой неуплате идет речь, если за март я заплатила тысячу рублей? Два года назад, перед Новым годом, была подобная ситуация, но тогда мой дом быстро подключили к свету благодаря поддержке администрации города. Я пыталась разобраться с „ТНС-Энерго“, почему мне направляют такие огромные платежи. Два года назад их специалисты снимали электросчетчик, увозили, привезли назад, и после этого впервые за один месяц мне пришла платежка на 400 рублей. Но потом снова возобновились счета с баснословными суммами. А сейчас в ТНС все на карантине, правды не добиться, только долги копятся», — говорит Авдеева.
Она констатирует, что огромные платежи и последующее отключение электричества в домах у жителей Гуково происходит сплошь и рядом. Вчера отключили свет и в доме у пенсионера.
«Многие многодетные матери сталкиваются с таким же произволом. Но они боятся об этом говорить вслух. Боятся того, что приедут органы опеки, увидят, что в доме нет света, и начнут детей забирать. А я не боюсь, пусть приезжают, обследуют, и, может, объяснят мне наконец-таки, каким образом в доме за четыре лампочки и два зарядных устройства регулярно начисляют за свет 1300-1700 рублей», — негодует Светлана Авдеева.
Помимо долга 6,5 тысячи рублей, который выставлен, теперь многодетной матери придется оплатить стоимость подключения, а это выйдет примерно в 10 тысяч рублей.
«Где многодетной матери взять такие деньги?» — задается вопросом Светлана Авдеева.
Ранее RostovGazeta сообщала о том, что жительнице города Гуково предложили 500 тысяч рублей на покупку квартиры.