Труп в палате, отсутствие лекарств: итоги борьбы с COVID-19 в ЦРБ Ростовской области

«Второй, похожий случай равнодушия врачей к болезни пациента произошел в ЦРБ Кагальницкого района. В той самой, видео о которой с трупом в палате несколько месяцев назад появилось в сети. Я просил проверить соблюдение санитарных норм в этой больнице, поскольку палата на видео, вызывала множество вопросов. Было выявлено огромное количество нарушений. Найдено и подтверждение факта длительного пребывания трупа в палате, хотя и главврач, и глава района тогда высказывались, что это фейк, - рассказывает Евгений Федяев. - В этой больнице произошел очередной вопиющий случай. Пожилого пациента г-на Сальникова выписали в очень тяжелом состоянии, с высокой температурой и симптомами коронавирусной инфекции. Родные перевезли его в больницу № 4 в Ростове, где спустя несколько дней он умер. Ведь пока он лежал в ЦРБ - время для лечения было упущено».