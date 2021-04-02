Труп в палате, отсутствие лекарств: итоги борьбы с COVID-19 в ЦРБ Ростовской области

Posted 2 апреля 2021, 09:41
Published 2 апреля 2021, 09:41
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
По словам депутата первый случай произошел в ЦРБ Мартыновского района.
«Пожилой пациент с 26 ноября по 12 декабря лежал в больнице, с температурой и одышкой. Но, несмотря на низкую сатурацию, его не подключали к аппарату ИВЛ, не проводили диагностику заболевания. А все лекарственные препараты для обеспечения больного, покупали его родственники. Я вчера общался с его сыном, он рассказал, что на приобретение лекарств ушло более 50 тыс. рублей. Сейчас сын готовит претензию в адрес лечебного учреждения, поскольку все препараты, связанные с лечением коронавируса, должны предоставляться пациентам стационара бесплатно. Видимо, в ЦРБ Мартыновского района забыли об этом», - сообщает Евгений Федяев.
Депутат добавляет, что родственники госпитализированного пожилого мужчины не сидели сложа руки. Они приезжали домой к главному врачу, просили его провести обследование, лечить, обращались к заведующему отделением. Но врачи игнорировали их просьбы, несмотря на ухудшение состояния здоровья пациента. В результате у пожилого мужчины было диагностировано 75% поражения легких, он скончался.
«Второй, похожий случай равнодушия врачей к болезни пациента произошел в ЦРБ Кагальницкого района. В той самой, видео о которой с трупом в палате несколько месяцев назад появилось в сети. Я просил проверить соблюдение санитарных норм в этой больнице, поскольку палата на видео, вызывала множество вопросов. Было выявлено огромное количество нарушений. Найдено и подтверждение факта длительного пребывания трупа в палате, хотя и главврач, и глава района тогда высказывались, что это фейк, - рассказывает Евгений Федяев. - В этой больнице произошел очередной вопиющий случай. Пожилого пациента г-на Сальникова выписали в очень тяжелом состоянии, с высокой температурой и симптомами коронавирусной инфекции. Родные перевезли его в больницу № 4 в Ростове, где спустя несколько дней он умер. Ведь пока он лежал в ЦРБ - время для лечения было упущено».
Депутат отмечает, что несмотря на огромные средства, которые направляются на борьбу с коронавирусной инфекцией, на примере двух больниц Кагальницкого и Мартыновского района заметно, как вопросы социально опасного заболевания решаются на местах.
«Выписывая из больницы человека с COVID-19, врачи подвергают заражению его родственников, а, следовательно, провоцируют развитие эпидемии, - уверен Федяев.
Материалы инициированной депутатом проверки направлены в Следственный комитет. Сегодня трое виновников трагедии в Мартыновской ЦРБ привлечены к дисциплинарной ответственности и штрафам.
Вчера RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области более 3,6 тыс жителей умерли от коронавируса.