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Posted 2 апреля 2021, 09:41

Published 2 апреля 2021, 09:41

Modified 18 сентября 2022, 11:38

Updated 18 сентября 2022, 11:38

Труп в палате, отсутствие лекарств: итоги борьбы с COVID-19 в ЦРБ Ростовской области

2 апреля 2021, 09:41
Сюжет
Эксклюзив
Два вопиющих случая произошло в центральных районных больницах Мартыновского и Кагальницкого районов, там пациентам с COVID-19 не оказывалась должная медицинская помощь, сообщает RostovGazeta депутат Заксобрания Ростовской области от ЛДПР Евгений Федяев.

По словам депутата первый случай произошел в ЦРБ Мартыновского района.

«Пожилой пациент с 26 ноября по 12 декабря лежал в больнице, с температурой и одышкой. Но, несмотря на низкую сатурацию, его не подключали к аппарату ИВЛ, не проводили диагностику заболевания. А все лекарственные препараты для обеспечения больного, покупали его родственники. Я вчера общался с его сыном, он рассказал, что на приобретение лекарств ушло более 50 тыс. рублей. Сейчас сын готовит претензию в адрес лечебного учреждения, поскольку все препараты, связанные с лечением коронавируса, должны предоставляться пациентам стационара бесплатно. Видимо, в ЦРБ Мартыновского района забыли об этом», - сообщает Евгений Федяев.

Депутат добавляет, что родственники госпитализированного пожилого мужчины не сидели сложа руки. Они приезжали домой к главному врачу, просили его провести обследование, лечить, обращались к заведующему отделением. Но врачи игнорировали их просьбы, несмотря на ухудшение состояния здоровья пациента. В результате у пожилого мужчины было диагностировано 75% поражения легких, он скончался.

«Второй, похожий случай равнодушия врачей к болезни пациента произошел в ЦРБ Кагальницкого района. В той самой, видео о которой с трупом в палате несколько месяцев назад появилось в сети. Я просил проверить соблюдение санитарных норм в этой больнице, поскольку палата на видео, вызывала множество вопросов. Было выявлено огромное количество нарушений. Найдено и подтверждение факта длительного пребывания трупа в палате, хотя и главврач, и глава района тогда высказывались, что это фейк, - рассказывает Евгений Федяев. - В этой больнице произошел очередной вопиющий случай. Пожилого пациента г-на Сальникова выписали в очень тяжелом состоянии, с высокой температурой и симптомами коронавирусной инфекции. Родные перевезли его в больницу № 4 в Ростове, где спустя несколько дней он умер. Ведь пока он лежал в ЦРБ - время для лечения было упущено».

Депутат отмечает, что несмотря на огромные средства, которые направляются на борьбу с коронавирусной инфекцией, на примере двух больниц Кагальницкого и Мартыновского района заметно, как вопросы социально опасного заболевания решаются на местах.

«Выписывая из больницы человека с COVID-19, врачи подвергают заражению его родственников, а, следовательно, провоцируют развитие эпидемии, - уверен Федяев.

Материалы инициированной депутатом проверки направлены в Следственный комитет. Сегодня трое виновников трагедии в Мартыновской ЦРБ привлечены к дисциплинарной ответственности и штрафам.

Вчера RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области более 3,6 тыс жителей умерли от коронавируса.

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#Коронавирус COVID-19#Эксклюзив#Новости
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