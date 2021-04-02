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Posted 2 апреля 2021, 09:30

Published 2 апреля 2021, 09:30

Modified 18 сентября 2022, 11:38

Updated 18 сентября 2022, 11:38

В течение двух дней ростовчане смогут насладиться цветением степных тюльпанов

2 апреля 2021, 09:30
Впервые фестиваль экологического туризма «Воспетая степь» в Ростовской области будет длиться два дня, сообщили в региональном правительстве.

24 и 25 апреля для всех желающих увидеть цветение краснокнижных тюльпанов будут работать две площадки. Первая расположена в поселке Волочаевский Орловского района на прилегающей к визит-центру заповедника территории. Вторая — в долине Западного Маныча, добраться до нее можно будет самостоятельно по указателям.

Для посетителей подготовили праздничный концерт и интерактивные экспозиции. Гостям фестиваля напоминают о необходимости соблюдения масочного режима.

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