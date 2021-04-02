В течение двух дней ростовчане смогут насладиться цветением степных тюльпанов

Posted 2 апреля 2021, 09:30
Published 2 апреля 2021, 09:30
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
24 и 25 апреля для всех желающих увидеть цветение краснокнижных тюльпанов будут работать две площадки. Первая расположена в поселке Волочаевский Орловского района на прилегающей к визит-центру заповедника территории. Вторая — в долине Западного Маныча, добраться до нее можно будет самостоятельно по указателям.
Для посетителей подготовили праздничный концерт и интерактивные экспозиции. Гостям фестиваля напоминают о необходимости соблюдения масочного режима.