В течение двух дней ростовчане смогут насладиться цветением степных тюльпанов

24 и 25 апреля для всех желающих увидеть цветение краснокнижных тюльпанов будут работать две площадки. Первая расположена в поселке Волочаевский Орловского района на прилегающей к визит-центру заповедника территории. Вторая — в долине Западного Маныча, добраться до нее можно будет самостоятельно по указателям.