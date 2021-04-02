Врач раскритиковал послабление ограничительных мер в Ростовской области

«Коронавирус очень необычен. Я знаю одно. В Польше, Германии, Америке привито уже порядка 15% населения, при этом нам показывают, как люди болеют, находятся в тяжелом состоянии. В России привито порядка 4%, и едва ли можно вести речь о том, что болезнь идет на спад», — сообщает собеседник.