Врач раскритиковал послабление ограничительных мер в Ростовской области

Posted 2 апреля 2021, 12:35
Published 2 апреля 2021, 12:35
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
Он рассказывает, что впервые сталкивается с ситуацией, когда Роспотребнадзор выступает против снятия ограничительных мер, а губернатор вводит послабления.
«Коронавирус очень необычен. Я знаю одно. В Польше, Германии, Америке привито уже порядка 15% населения, при этом нам показывают, как люди болеют, находятся в тяжелом состоянии. В России привито порядка 4%, и едва ли можно вести речь о том, что болезнь идет на спад», — сообщает собеседник.
Доктор поясняет, что, например, в реанимации горбольницы № 20 в Ростове сегодня лежит более 20-и «тяжелых» пациентов. И больные с COVID-19 продолжают сюда поступать. Также они поступают и в областную больницу.
«Но самое главное, что большое количество пациентов с пневмонией лежат в горбольницах № 7 и № 4 Ростова. Разве когда-нибудь в своей жизни мы видели в теплые месяцы года столь огромное число пневмоний?» — задает риторический вопрос врач.
Он склоняется к мнению, что на вопрос о том, стоит ли вводить послабления ограничений или нет, ответит только время.
«Это будет ясно через 14 дней после снятия ограничений. Таков инкубационный период COVID-19», — поясняет врач.
Ранее RostovGazeta писала, что Роспотребнадзор выступил против снятия ограничений по COVID-19 в Ростовской области.