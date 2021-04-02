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Posted 2 апреля 2021, 12:35

Published 2 апреля 2021, 12:35

Modified 18 сентября 2022, 11:38

Updated 18 сентября 2022, 11:38

Врач раскритиковал послабление ограничительных мер в Ростовской области

Врач раскритиковал послабление ограничительных мер в Ростовской области

2 апреля 2021, 12:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Эксклюзив
Больные с COVID-19 продолжают поступать в медучреждения Ростова, в том числе и достаточно тяжелые, рано ослаблять ограничительные меры, сообщает RostovGazeta высокопоставленный врач, не пожелавший назвать свое имя.

Он рассказывает, что впервые сталкивается с ситуацией, когда Роспотребнадзор выступает против снятия ограничительных мер, а губернатор вводит послабления.

«Коронавирус очень необычен. Я знаю одно. В Польше, Германии, Америке привито уже порядка 15% населения, при этом нам показывают, как люди болеют, находятся в тяжелом состоянии. В России привито порядка 4%, и едва ли можно вести речь о том, что болезнь идет на спад», — сообщает собеседник.

Доктор поясняет, что, например, в реанимации горбольницы № 20 в Ростове сегодня лежит более 20-и «тяжелых» пациентов. И больные с COVID-19 продолжают сюда поступать. Также они поступают и в областную больницу.

«Но самое главное, что большое количество пациентов с пневмонией лежат в горбольницах № 7 и № 4 Ростова. Разве когда-нибудь в своей жизни мы видели в теплые месяцы года столь огромное число пневмоний?» — задает риторический вопрос врач.

Он склоняется к мнению, что на вопрос о том, стоит ли вводить послабления ограничений или нет, ответит только время.

«Это будет ясно через 14 дней после снятия ограничений. Таков инкубационный период COVID-19», — поясняет врач.

Ранее RostovGazeta писала, что Роспотребнадзор выступил против снятия ограничений по COVID-19 в Ростовской области.

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#Общество#Эксклюзив#Новости
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