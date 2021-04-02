Жители дома на улице 2-я Пролетарская в Ростове жалуются на черную воду

Posted 2 апреля 2021, 17:23
Published 2 апреля 2021, 17:23
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
Черная вода из-под крана у жителей дома № 52/54 на улице 2-я Пролетарская в Ростове стала течь после того, как починили порыв на Сарьяна. А в доме проживает 600 человек.
«Песок и грязь видны в раковине, и это продолжается целый день. А счетчики же крутятся, и за эту болотную воду придется же платить», — сообщает Александр Полин.
Жительница дома Татьяна Малюгина добавляет, что у ее знакомых, проживающих в доме ЖК Красный Аксай, ситуация ничуть не лучше.
«Дома строят, но в итоге их подключают к старым коммуникациям. С такой водой помимо коронавируса, скоро люди начнут болеть и желудочно-кишечными заболеваниями», — сокрушается она.