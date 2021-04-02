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Posted 2 апреля 2021, 17:23

Published 2 апреля 2021, 17:23

Modified 18 сентября 2022, 11:38

Updated 18 сентября 2022, 11:38

Жители дома на улице 2-я Пролетарская в Ростове жалуются на черную воду

2 апреля 2021, 17:23
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Эксклюзив
У жителей дома на улице 2-я Пролетарская в Ростове из крана идет черная вода, сообщает RostovGazeta старший по подъезду дома Александр Полин.

Черная вода из-под крана у жителей дома № 52/54 на улице 2-я Пролетарская в Ростове стала течь после того, как починили порыв на Сарьяна. А в доме проживает 600 человек.

«Песок и грязь видны в раковине, и это продолжается целый день. А счетчики же крутятся, и за эту болотную воду придется же платить», — сообщает Александр Полин.

Жительница дома Татьяна Малюгина добавляет, что у ее знакомых, проживающих в доме ЖК Красный Аксай, ситуация ничуть не лучше.

«Дома строят, но в итоге их подключают к старым коммуникациям. С такой водой помимо коронавируса, скоро люди начнут болеть и желудочно-кишечными заболеваниями», — сокрушается она.

Ранее в Ростовском водоканале объяснили причины болотистого цвета воды из-под крана.

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#Общество#Эксклюзив#Новости
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