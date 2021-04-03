Гору покрышек достали из Северного водохранилища в Ростове

Posted 3 апреля 2021, 13:44
Published 3 апреля 2021, 13:44
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
На мероприятие пришли десятки ростовчан, которые собирали покрышки и другой мусор.
«Извлечено бесчисленное количество покрышек и прочего мусора», — сказано в сообщении.
В комментариях пользователи возмутились, что уборкой занимались обычные горожане, а не ответственные службы. На что им ответили, что на субботник вышли организации, а обычных жителей было всего человек 10-15.