rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 апреля 2021, 13:44

Published 3 апреля 2021, 13:44

Modified 18 сентября 2022, 11:38

Updated 18 сентября 2022, 11:38

Гору покрышек достали из Северного водохранилища в Ростове

3 апреля 2021, 13:44
3 апреля в Ростове-на-Дону провели субботник по уборке Северного водохранилища, сообщили очевидцы в соцсети.

На мероприятие пришли десятки ростовчан, которые собирали покрышки и другой мусор.

«Извлечено бесчисленное количество покрышек и прочего мусора», — сказано в сообщении.

В комментариях пользователи возмутились, что уборкой занимались обычные горожане, а не ответственные службы. На что им ответили, что на субботник вышли организации, а обычных жителей было всего человек 10-15.

Напомним, неделей ранее водохранилище практически осушилось из-за нештатной ситуации.

Материалы по теме
В 20 раз выросли продажи экипировки из-за рыбаков на Северном водохранилище в РостовеУголовное дело возбудили после массовой «рыбалки» на Северном водохранилище в Ростове
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика