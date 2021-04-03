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Posted 3 апреля 2021, 17:30

Published 3 апреля 2021, 17:30

Modified 24 декабря 2024, 18:16

Updated 24 декабря 2024, 18:16

Массовый забег «Ростовское кольцо» пройдет, несмотря на коронавирус

3 апреля 2021, 17:30
В Ростове-на-Дону 18 апреля состоится традиционный легкоатлетический забег «Ростовской кольцо» говорится в сообщении администрации города.

Забег стартует от Театральной площади в 09.00 мск. На этот раз маршрут марафона пройдет по городским улицам. При этом участники смогут выбрать свою дистанцию в зависимости от физподготовки и своих предпочтений.

Длина всего маршрута забега составляет 40,7 километра. Участники забега пересекут Большую Садовую, Ворошиловский к «Ростов Арене», Седова, Береговую, Буденновский и Мечникова до ДГТУ.

Второй этап пройдет по Нагибина до СЖМ, через Космонавтов, Белорусскую на улицу 50 лет Ростсельмаша, Шолохова до площади Воинской славы перед старым Аэропортом, а третий этап включает в себя маршрут через Вересаева, 40-летия Победы, через площадь Карла Маркса с финишем на Театральной.

Ранее сообщалось, что на организацию марафона «Ростовское кольцо» городские власти потратят почти 1 миллион рублей.

Напомним, что 2020 году забег «Ростовское кольцо» не проводили из-за пандемии коронавируса.

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