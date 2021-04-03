Владельца брошенного в Кумженской роще авто со следами крови в Ростове ищет полиция

Масума Асадова Алияр Оглы разыскивают по подозрению в поджоге автомобиля судьи в Каменске-Шахтинском в январе 2021 года. Также блогер Гаспар Авакян заявил, что в августе 2020 года Масум Алияр Оглы и подельники избили его. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за нанесение вреда здоровью.