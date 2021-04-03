Владельца брошенного в Кумженской роще авто со следами крови в Ростове ищет полиция

Posted 3 апреля 2021, 08:34
Published 3 апреля 2021, 08:34
Modified 1 октября, 14:19
Updated 1 октября, 14:19
Автомобиль, по данным СМИ, принадлежит объявленному в розыск Асадову Масуму Алияр Оглы. Недалеко от машины стражи правопорядка также заметили следы волочения. Кроме того, в роще были найдены армейские патроны.
При этом тела жертвы не было обнаружено. О судьбе владельца машины также ничего не известно.
Масума Асадова Алияр Оглы разыскивают по подозрению в поджоге автомобиля судьи в Каменске-Шахтинском в январе 2021 года. Также блогер Гаспар Авакян заявил, что в августе 2020 года Масум Алияр Оглы и подельники избили его. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за нанесение вреда здоровью.
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