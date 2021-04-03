Журналист Сергей Резник: «Если вернусь в Ростов, то попаду в тюрьму»

— Давайте сперва ответим на вопрос: кто такой журналист? Это общественный деятель, который вынужден заниматься общественными делами. Профессия такая. Работа. А многие не понимают, вот и считают, что я кого-то оклеветал, оскорбил. А по факту, Роскомнадзор квалифицирует преступление, как умысел. Это субъективная сторона. А объективная сторона — это оскорбление. Так вот я в своих резких высказываниях не использовал ни одного грубого, матерного слова. По сути, у меня не было события преступления. В нашей профессии всего четыре слова и их производные квалифицируют преступное оскорбление. Все остальное — это просто слова. Что ж теперь, нам журналистам писать пресс-релизами или вообще не писать? Я — политический журналист. Еще с 2003 года, когда меня «взяли на учет», начали прослушивать, подсматривать, контролировать. Попросту надоело ходить и оглядываться. В определенные дни я замечал наружку, от 3-х до 8-и человек. Так, в 2013 году, когда по заказу «пивных королей» Ростова меня приходили побить, я вышел из машины без травмата только потому, что знал: во дворе сидят специально обученные люди и фиксируют мои действия. В итоге, по первому уголовному делу, я посчитал, что якобы оклеветал порядка 9-и человек. Но посудите сами: оперативника, который меня задерживал, потом посадили на 12 лет. А тот, кто давал на меня свидетельские показания, до сих пор оправдывается от своих сексуальных пристрастий.