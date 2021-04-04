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Posted 4 апреля 2021, 06:57

Published 4 апреля 2021, 06:57

Modified 1 октября, 15:21

Updated 1 октября, 15:21

Первый заместитель администрации Ростова привился от коронавируса

4 апреля 2021, 06:57
Сюжет
Коронавирус
Прививку против коронавируса сделал первый заместитель главы администрации Ростова-на-Дону Юрий Овчинников, об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети.

Он прошел уже второй этап вакцинации. Повторно привился Овчинников еще в пятницу, 2 апреля. Он объяснил свое решение пройти вакцинацию тем, что его работа связана с общением с людьми.

Чиновник добавил, что коронавирусом не болел, но многие его знакомые столкнулись с инфекцией и перенесли ее в тяжелой форме.

Кроме того, как сообщил сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что сотрудники администрации также проходят вакцинацию.

Ранее сообщалось, что от коронавируса привились менее 5% ростовчан.

#Общество#Коронавирус#Новости
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