Первый заместитель администрации Ростова привился от коронавируса

Posted 4 апреля 2021, 06:57
Published 4 апреля 2021, 06:57
Modified 1 октября, 15:21
Updated 1 октября, 15:21
Он прошел уже второй этап вакцинации. Повторно привился Овчинников еще в пятницу, 2 апреля. Он объяснил свое решение пройти вакцинацию тем, что его работа связана с общением с людьми.
Чиновник добавил, что коронавирусом не болел, но многие его знакомые столкнулись с инфекцией и перенесли ее в тяжелой форме.
Кроме того, как сообщил сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что сотрудники администрации также проходят вакцинацию.
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