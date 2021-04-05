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Posted 5 апреля 2021, 08:13

Published 5 апреля 2021, 08:13

Modified 18 сентября 2022, 11:38

Updated 18 сентября 2022, 11:38

Наркокурьера-контрабандиста из Ростовской области отправили в тюрьму на 10 лет

Наркокурьера-контрабандиста из Ростовской области отправили в тюрьму на 10 лет

5 апреля 2021, 08:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Ростовский областной суд оставил в силе приговор Донецкого городского суда, который приговорил наркокурьера к большому сроку тюремного заключения, говорится в сообщении ведомства.

Мужчину задержали в 2018 году в Донецке в Ростовской области при попытке незаконно перейти границу с Украиной. При себе у нарушителя было два килограмма наркотиков.

Суд приговорил его к 10 годам и одному месяцу колонии строгого режима за незаконное пересечение границы, хранение и контрабанду наркотиков. Осужденный попытался обжаловать приговор и подал апелляцию, но решение суда не изменили.

Ранее при обыске дома задержанного за взятку у полицейского из отдела по наркоконтролю в Ростовской области нашли партию наркотиков.

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