Наркокурьера-контрабандиста из Ростовской области отправили в тюрьму на 10 лет

Posted 5 апреля 2021, 08:13
Published 5 апреля 2021, 08:13
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
Мужчину задержали в 2018 году в Донецке в Ростовской области при попытке незаконно перейти границу с Украиной. При себе у нарушителя было два килограмма наркотиков.
Суд приговорил его к 10 годам и одному месяцу колонии строгого режима за незаконное пересечение границы, хранение и контрабанду наркотиков. Осужденный попытался обжаловать приговор и подал апелляцию, но решение суда не изменили.
Ранее при обыске дома задержанного за взятку у полицейского из отдела по наркоконтролю в Ростовской области нашли партию наркотиков.