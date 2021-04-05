Нужно ли делать прививку от коронавируса переболевшим?

Тем не менее они указывают, что в аннотации к российским вакцинам («Вектору» и «Спутнику V») в перечне противопоказаний нет диагноза «перенесенный ковид». То есть если человек ничего не знает о перенесенной инфекции и у него нет возможности сдать тест на антитела, то прививку делать не запрещается.