Нужно ли делать прививку от коронавируса переболевшим?

Posted 5 апреля 2021, 16:46
Published 5 апреля 2021, 16:46
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
Пока на этот вопрос не могут ответить не только врачи, но и ведущие эксперты по вирусологии и иммунологии.
Пока еще нет достаточных данных о том, возникает ли иммунитет к ковиду у пациентов, которые уже переболели. Но у многих людей этой категории, как утверждают достоверные источники, обнаруживаются антитела к коронавирусу. Поэтому медики считают, что такие пациенты могут противостоять инфекции из-за сформировавшейся сопротивляемости организма к вирусу.
Однако многие респираторные инфекции вызывают нестойкий иммунитет. Это значит, что человек, перенесший заболевание несколько месяцев назад, вполне может заразиться тем же вирусом. Сезонные вирусы, в числе которых и ковид, можно подхватить дважды за год.
Существует несколько версий, почему «вирусный иммунитет» может быть быстротечен. В основном это связано с тем, что инфекции базируются в верхних дыхательных путях. То есть с ними борется местный иммунитет, а системный иммунный ответ не возникает, и клетки памяти быстро «забывают» вирус.
Второй причиной нестойкого иммунитета может быть легкое течение болезни. То есть, если человек переболел ковидом в легкой форме или бессимптомно, то иммунитет, скорее всего, не сохранится на долгое время.
Пока данные специалистов о формировании защитных сил у переболевших ковидом разнятся. Специалисты затрудняются ответить, когда иммунитет вырабатывается лучше – после прививки от коронавируса или после перенесенной болезни.
Ряд исследований уже доказал, что антитела при инфекционных заболеваниях пропадают через 4-5 месяцев после перенесенного заболевания. Значит, те, кто переболел ковидом, вполне могут заразиться заболеванием снова спустя определенное время.
Точные сроки сохранения иммунной защиты при этом не известны. У одних уровень антител может снизиться через месяц после выздоровления. У других иммунный ответ сохраняется в течение полугода. Это зависит от множества факторов, в том числе от наличия хронических заболеваний, образа жизни человека, несбалансированного питания и т. д.
Действие прививки от коронавируса непредсказуемо, но спрогнозировать, как человек перенесет болезнь, еще труднее. Поэтому эксперты считают, что болеть намного опаснее, и выбирать болезнь вместо вакцинирования – плохое решение.
Вполне вероятно, что иммунитет после прививки будет сохраняться дольше, чем после болезни. Ведь при естественном заражении защитные реакции начинают развиваться позже и не всегда сохраняют иммунный ответ.
Специалисты Роспотребнадзора считают, что переболевшим ковидом не стоит прививаться ранее чем через полгода после выздоровления.
Того же мнения придерживаются и другие эксперты. Так, Алексей Яковлев, занимающий пост завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии СПбГУ, говорит о том, что делать прививку на фоне имеющихся антител - значит рисковать собственным здоровьем. При этом он ссылается на факты уже описанных случаев утяжеления течения заболевания у пациентов, ранее перенесших ковид.
В то же время ряд медицинских специалистов считают, что если человек переболел в легкой форме, то прививаться нужно, чтобы укрепить состояние иммунной системы. Но эти выводы сомнительны, поскольку пока достоверных исследований в этой области нет.
Алексей Кузнецов, помощник министра здравоохранения РФ, заявил, что для решения вопроса о проведении прививок переболевшим необходимо больше данных о повторной заболеваемости пациентов и больше времени на проведение таких исследований.
Иными словами, если человек до конца не уверен, что он перенес ковид, то на вакцинацию записываться не стоит.
В Минздраве отметили, что повторная прививка будет рекомендована пациентам, перенесшим ковид, если вакцинацию от коронавируса признают сезонной. Такая ситуация возникнет при сохранении вируса в популяции либо при его мутации.
Нельзя делать прививку:
Есть ряд других состояний и патологий, при которых прививку назначают с осторожностью. Поэтому перед вакцинацией необходима консультация с врачом.
Запрещают прививаться лицам, у которых наблюдаются признаки простуды или ОРВИ. При таких симптомах лучше отложить вакцинацию до выздоровления.
Ни в России, ни в других странах поголовное тестирование на антитела перед вакцинацией не предусматривается. Однако специалисты считают не лишним сделать такое исследование перед прививкой. Это поможет не допустить развития тяжелых форм заболевания у тех пациентов, кто болел ранее ковидом бессимптомно либо в легкой форме.
После перенесенной болезни формируется иммунная защита, об уровне которой можно судить по антителам типа G. Клинические опыты показывают, что эти антитела рано или поздно исчезают, то есть возникает риск повторного заражения. Поэтому и нужна прививка – чтобы напомнить иммунной системе, как бороться с этим вирусом.
Но спешить прививаться уже переболевшим пациентам не стоит. Им рекомендуется наблюдать за уровнем антител типа G и снижением их количества в организме.
Авторитетные зарубежные клиники советуют прививаться пациентам не ранее чем через 90 дней после диагностирования ковида. Такой период они объясняют тем, что именно в течение трех месяцев у переболевших сохраняется довольно высокий титр антител в организме. Это значит, что прививка попросту не даст никакого эффекта, а в худшем случае спровоцирует тяжелую степень заболевания.
Эксперты Минздрава указывают на то, что прививать лиц, имеющих положительные результаты исследований на антитела типа G и М, нельзя. Это прописано во Временных методических рекомендациях к вакцинации, вышедших в феврале текущего года.
Напомним, что такие антитела формируются у тех, кто переболел ковидом недавно. А значит, вакцинацию следует отложить на некоторый срок. Но точная продолжительность периода, который должен пройти между выздоровлением и прививкой, не называется.
Специалисты ВОЗ считают, что прививку недавно переболевшим можно делать через полгода. Это заявление основано на том факте, что повторные заражения крайне редко возникают ранее шести месяцев. При этом эксперты оговариваются, что этот период может быть пересмотрен после поступления в будущем новых данных о реакции иммунитета.
Российские эксперты говорят о сроках в 3-4 месяца. Но рекомендуют повторно проверять антитела через каждые 2 месяца, чтобы увидеть результат в динамике.
Тем не менее они указывают, что в аннотации к российским вакцинам («Вектору» и «Спутнику V») в перечне противопоказаний нет диагноза «перенесенный ковид». То есть если человек ничего не знает о перенесенной инфекции и у него нет возможности сдать тест на антитела, то прививку делать не запрещается.