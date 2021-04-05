Первый сити-менеджер Ростова Горбань появился в VIP-зоне на матче со «Спартаком»

Posted 5 апреля 2021, 07:16
Published 5 апреля 2021, 07:16
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
На матч желто-синих Горбань пришел со своим бывшим замом Павлом Голотой. Экс-чиновники расположились в VIP-зоне стадиона «Ростов-Арена», с которой открывается панорамный вид на футбольное поле. В VIP-зоне также предусмотрено бесплатное ресторанное обслуживание.
Авторы Telegram-канала предположили, что деятельность Горбаня и его экс-зама еще не закончилась.
Горбаня назначили на должность сити-менеджера Ростова в 2014 году, перед этим он занимал кресло вице-губернатора Ростовской области. Городом первый сити-менеджер управлял до 2016 года. Его увольнение произошло так внезапно, что ростовчане даже предположили, что глава администрации сбежал.
С именем Сергея Горбаня связаны масштабные переукладки плитки и высадка деревьев в центре города в кадках, в которых они тут же погибали.