Первый сити-менеджер Ростова Горбань появился в VIP-зоне на матче со «Спартаком»

Горбаня назначили на должность сити-менеджера Ростова в 2014 году, перед этим он занимал кресло вице-губернатора Ростовской области. Городом первый сити-менеджер управлял до 2016 года. Его увольнение произошло так внезапно, что ростовчане даже предположили, что глава администрации сбежал.