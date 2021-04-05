rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 апреля 2021, 07:16

Published 5 апреля 2021, 07:16

Modified 18 сентября 2022, 11:38

Updated 18 сентября 2022, 11:38

Первый сити-менеджер Ростова Горбань появился в VIP-зоне на матче со «Спартаком»

5 апреля 2021, 07:16
Сложивший свои полномочия в 2016 году первый сити-менеджер Ростова-на-Дону Сергей Горбань был замечен на матче ФК «Ростов» и «Спартак» в воскресенье, 4 апреля, снимки разместил Telegram-канал «Выстрел в голову».

На матч желто-синих Горбань пришел со своим бывшим замом Павлом Голотой. Экс-чиновники расположились в VIP-зоне стадиона «Ростов-Арена», с которой открывается панорамный вид на футбольное поле. В VIP-зоне также предусмотрено бесплатное ресторанное обслуживание.

Авторы Telegram-канала предположили, что деятельность Горбаня и его экс-зама еще не закончилась.

Горбаня назначили на должность сити-менеджера Ростова в 2014 году, перед этим он занимал кресло вице-губернатора Ростовской области. Городом первый сити-менеджер управлял до 2016 года. Его увольнение произошло так внезапно, что ростовчане даже предположили, что глава администрации сбежал.

С именем Сергея Горбаня связаны масштабные переукладки плитки и высадка деревьев в центре города в кадках, в которых они тут же погибали.

Материалы по теме
Горбань не оправдал надежды ростовчанГорбань Сергей Иванович
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика