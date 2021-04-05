В Госдуме предложили обеспечить медучреждения экспресс-тестами на ковид и грипп

Posted 5 апреля 2021, 10:38
Published 5 апреля 2021, 10:38
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
Депутат отметил, что сегодня не все медучреждения в стране располагают экспресс-тестами на инфекционные заболевания, передает RT.
При этом ожидание результатов обычного тестирования отсрочивает диагностику заболевания и назначение лечения, что может привести к тяжелым последствиям.
В связи с этим Сухарев предложил включить экспресс-тесты на ковид и вирусы гриппа А и Б в комплекты выездных бригад скорой помощи и во все больницы страны.