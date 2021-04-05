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Posted 5 апреля 2021, 10:38

Published 5 апреля 2021, 10:38

Modified 18 сентября 2022, 11:38

Updated 18 сентября 2022, 11:38

В Госдуме предложили обеспечить медучреждения экспресс-тестами на ковид и грипп

5 апреля 2021, 10:38
Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился в Минздрав РФ с просьбой обеспечить больницы экспресс-тестами на коронавирус и грипп.

Депутат отметил, что сегодня не все медучреждения в стране располагают экспресс-тестами на инфекционные заболевания, передает RT.

При этом ожидание результатов обычного тестирования отсрочивает диагностику заболевания и назначение лечения, что может привести к тяжелым последствиям.

В связи с этим Сухарев предложил включить экспресс-тесты на ковид и вирусы гриппа А и Б в комплекты выездных бригад скорой помощи и во все больницы страны.

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