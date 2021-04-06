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Posted 6 апреля 2021, 09:13

Published 6 апреля 2021, 09:13

Modified 18 сентября 2022, 11:38

Updated 18 сентября 2022, 11:38

Более половины муниципалитетов Ростовской области не могут победить коронавирус

6 апреля 2021, 09:13
Сюжет
Коронавирус
По состоянию на 6 апреля новые случаи коронавируса выявили в 37 из 55 муниципалитетов Ростовской области, сообщили в региональном правительстве.

Почти половина всех новых заболевших проживает в Ростове и Зерноградском районе, по семеро больных выявили в Новошахтинске, Гуково и Азовском районе. В Таганроге шесть заболевших, Батайске, Каменске-Шахтинском и Шахтах — по пять случаев, Донецке и Новочеркасске — по четыре человека.

Всего же за сутки в области выявили 238 новых случаев, общее количество заразившихся приблизилось к 82,3 тысячи человек. На 6 апреля в ковидных госпиталях остаются 1987 человек, из них 17 пациентов в тяжелом состоянии.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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