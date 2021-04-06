Более половины муниципалитетов Ростовской области не могут победить коронавирус

Почти половина всех новых заболевших проживает в Ростове и Зерноградском районе, по семеро больных выявили в Новошахтинске, Гуково и Азовском районе. В Таганроге шесть заболевших, Батайске, Каменске-Шахтинском и Шахтах — по пять случаев, Донецке и Новочеркасске — по четыре человека.