Более половины муниципалитетов Ростовской области не могут победить коронавирус

Posted 6 апреля 2021, 09:13
Published 6 апреля 2021, 09:13
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
Почти половина всех новых заболевших проживает в Ростове и Зерноградском районе, по семеро больных выявили в Новошахтинске, Гуково и Азовском районе. В Таганроге шесть заболевших, Батайске, Каменске-Шахтинском и Шахтах — по пять случаев, Донецке и Новочеркасске — по четыре человека.
Всего же за сутки в области выявили 238 новых случаев, общее количество заразившихся приблизилось к 82,3 тысячи человек. На 6 апреля в ковидных госпиталях остаются 1987 человек, из них 17 пациентов в тяжелом состоянии.