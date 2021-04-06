Грабитель в медицинской маске напал на салон МТС в центре Ростова

Posted 6 апреля 2021, 07:42
Published 6 апреля 2021, 07:42
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
Инцидент произошел утром во вторник, 6 апреля. В салон зашел тучный мужчина неславянской внешности. Лицо лже-покупателя скрывала черная медицинская маска, а на руках были латексные перчатки.
Мужчина попросил продавца показать ему телефон iPhone 12, якобы для последующего приобретения. «Как только аппарат достали из витрины, неизвестный выхватил его из рук сотрудника и убежал в неизвестном направлении. Сейчас его ищет полиция», — сообщили авторы поста.