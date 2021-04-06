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Posted 6 апреля 2021, 07:42

Published 6 апреля 2021, 07:42

Modified 18 сентября 2022, 11:38

Updated 18 сентября 2022, 11:38

Грабитель в медицинской маске напал на салон МТС в центре Ростова

6 апреля 2021, 07:42
В центре Ростова-на-Дону ограбили салон мобильной связи МТС, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Инцидент произошел утром во вторник, 6 апреля. В салон зашел тучный мужчина неславянской внешности. Лицо лже-покупателя скрывала черная медицинская маска, а на руках были латексные перчатки.

Мужчина попросил продавца показать ему телефон iPhone 12, якобы для последующего приобретения. «Как только аппарат достали из витрины, неизвестный выхватил его из рук сотрудника и убежал в неизвестном направлении. Сейчас его ищет полиция», — сообщили авторы поста.

Ранее вооруженные охотничьим ружьем грабители напали на офис микрозаймов в Ростове.

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