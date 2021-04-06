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Posted 6 апреля 2021, 08:01

Published 6 апреля 2021, 08:01

Modified 1 октября, 14:26

Updated 1 октября, 14:26

Из аварийных квартир сирот переселили в дом без канализации в Ростовской области

6 апреля 2021, 08:01
В Ростовской области детей-сирот из аварийного жилья переселили в дом, где нет канализации и горячей воды, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Ребятам из села Займо-Обрыв в Азовском районе около пяти лет назад выдали квартиры. Жилье оказалось непригодным из-за плесени, протекающей крыши, перебоев с коммунальными услугами. Жильцы терпели до 2020 года, а потом написали письмо президенту РФ Владимиру Путину.

Дело сдвинулось с мертвой точки, закупку квартир взял на контроль губернатор Василий Голубев. В итоге детей-сирот переселили в другой дом. Но, как оказалось, в нем нет горячей воды и канализации.

Проблему не решили до сих пор. При этом стоки из дома, где живут сироты, попадают в реку Малый Койсуг, а из нее — в Дон.

Напомним, в Ростовской области начали проверять жилье, выделенное сиротам, после скандала в поселке Целина. Там детей поселили в квартиры с плесенью на стенах и проваленным полом.

#Общество#Новости#Видео
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