Из аварийных квартир сирот переселили в дом без канализации в Ростовской области

Posted 6 апреля 2021, 08:01
Published 6 апреля 2021, 08:01
Modified 1 октября, 14:26
Updated 1 октября, 14:26
Ребятам из села Займо-Обрыв в Азовском районе около пяти лет назад выдали квартиры. Жилье оказалось непригодным из-за плесени, протекающей крыши, перебоев с коммунальными услугами. Жильцы терпели до 2020 года, а потом написали письмо президенту РФ Владимиру Путину.
Дело сдвинулось с мертвой точки, закупку квартир взял на контроль губернатор Василий Голубев. В итоге детей-сирот переселили в другой дом. Но, как оказалось, в нем нет горячей воды и канализации.
Проблему не решили до сих пор. При этом стоки из дома, где живут сироты, попадают в реку Малый Койсуг, а из нее — в Дон.
Напомним, в Ростовской области начали проверять жилье, выделенное сиротам, после скандала в поселке Целина. Там детей поселили в квартиры с плесенью на стенах и проваленным полом.
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