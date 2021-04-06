На Камчатке ищут пропавших 3 апреля мужчин

Posted 6 апреля 2021, 14:49
Published 6 апреля 2021, 14:49
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
Как сообщается в ведомстве, пропавшие 3 апреля выдвинулись к Верхне-Опалинским термальным источникам. По данным iz.ru, мужчины планировали вернуться 4 апреля, но этого не произошло. Дозвониться им не могут. В МЧС обратилась супруга одного из мужчин.
Во вторник поисковая группа на двух снегоходах с нартами поехала в район вероятного пребывания пропавших. Для поиска хотят воспользоваться беспилотником. Кроме того, поисково-спасательные работы проходят с участием полицейских.
Если во вторник не получится найти мужчин, то на следующий день к поискам привлекут вертолет Ми-8 МЧС.