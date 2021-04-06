На Камчатке ищут пропавших 3 апреля мужчин

Как сообщается в ведомстве, пропавшие 3 апреля выдвинулись к Верхне-Опалинским термальным источникам. По данным iz.ru, мужчины планировали вернуться 4 апреля, но этого не произошло. Дозвониться им не могут. В МЧС обратилась супруга одного из мужчин.