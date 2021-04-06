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Posted 6 апреля 2021, 14:49

Published 6 апреля 2021, 14:49

Modified 18 сентября 2022, 11:38

Updated 18 сентября 2022, 11:38

На Камчатке ищут пропавших 3 апреля мужчин

На Камчатке ищут пропавших 3 апреля мужчин

6 апреля 2021, 14:49
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Спасатели и полицейские в Камчатском крае ведут поиски двух пропавших мужчин. Пропавшие выехали на снегоходах из поселка Термального Елизовского района Камчатки. Такие данные появились на сайте регионального ГУ МЧС.

Как сообщается в ведомстве, пропавшие 3 апреля выдвинулись к Верхне-Опалинским термальным источникам. По данным iz.ru, мужчины планировали вернуться 4 апреля, но этого не произошло. Дозвониться им не могут. В МЧС обратилась супруга одного из мужчин.

Во вторник поисковая группа на двух снегоходах с нартами поехала в район вероятного пребывания пропавших. Для поиска хотят воспользоваться беспилотником. Кроме того, поисково-спасательные работы проходят с участием полицейских.

Если во вторник не получится найти мужчин, то на следующий день к поискам привлекут вертолет Ми-8 МЧС.

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