rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 апреля 2021, 09:16

Published 7 апреля 2021, 09:16

Modified 18 сентября 2022, 11:38

Updated 18 сентября 2022, 11:38

До вечера изменят маршрут троллейбусов №2 и №22 в Ростове из-за аварии

7 апреля 2021, 09:16
Из-за аварии на водопроводе в Ростове в среду, 7 апреля, до 19.00 мск ограничат движение е троллейбусов №2 и №22, говорится в сообщении администрации города.

Аварийно-восстановительные работы проводятся на участке водопроводной линии по улице Богданова. Работы начвлись в 11.00 мск и продлятся до 19.00 мск.

В это время движение троллейбусов по муниципальным маршрутам №2 и №22 будет ограничено. Машины с автономным ходом будут двигаться по улице 2-я Пролетарская.

Ранее в Ростове-на-Дону на маршрутах общественного транспорта в центре города запустили аудиоэкскурсии.

Материалы по теме
Движение троллейбуса №17 восстановят в РостовеСхему движения двух троллейбусов временно поменяют в Ростове
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика