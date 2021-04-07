До вечера изменят маршрут троллейбусов №2 и №22 в Ростове из-за аварии

Posted 7 апреля 2021, 09:16
Published 7 апреля 2021, 09:16
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
Аварийно-восстановительные работы проводятся на участке водопроводной линии по улице Богданова. Работы начвлись в 11.00 мск и продлятся до 19.00 мск.
В это время движение троллейбусов по муниципальным маршрутам №2 и №22 будет ограничено. Машины с автономным ходом будут двигаться по улице 2-я Пролетарская.
Ранее в Ростове-на-Дону на маршрутах общественного транспорта в центре города запустили аудиоэкскурсии.