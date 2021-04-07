До вечера изменят маршрут троллейбусов №2 и №22 в Ростове из-за аварии

Из-за аварии на водопроводе в Ростове в среду, 7 апреля, до 19.00 мск ограничат движение е троллейбусов №2 и №22, говорится в сообщении администрации города.

Аварийно-восстановительные работы проводятся на участке водопроводной линии по улице Богданова. Работы начвлись в 11.00 мск и продлятся до 19.00 мск. В это время движение троллейбусов по муниципальным маршрутам №2 и №22 будет ограничено. Машины с автономным ходом будут двигаться по улице 2-я Пролетарская. Ранее в Ростове-на-Дону на маршрутах общественного транспорта в центре города запустили аудиоэкскурсии. Материалы по теме Движение троллейбуса №17 восстановят в Ростове Схему движения двух троллейбусов временно поменяют в Ростове