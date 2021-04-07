IHERB поддержал предложение маркировать БАДы

Оценки ассортимента могут базироваться на отзывах покупателей — сейчас IHERB представлена в 190 странах мира. Среди них существенный процент диетологов, нутрициологов и других специалистов, которые могут дать оценку с медицинской точки зрения. Кроме того, товар можно отдать для проверки на ай-тест, который покажет, соответствует ли качество заявленному производителем.