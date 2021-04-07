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IHERB поддержал предложение маркировать БАДы

7 апреля 2021, 16:46
Фото: pixabay.com
Крупнейший интернет-магазин БАДов IHERB поддержал идею маркировать данный товар. Эксперимент по маркировке должен был начаться с апреля этого года.

Как сообщает «Эхо Москвы», в настоящее время поставщики БАДов ждут соответствующих распоряжений от правительства. Сами производители и магазины готовы к нововведениям.

Генеральный директор интернет-магазина витаминов и натуральных товаров для здоровья IHERB в России Илья Микин рассказал о том, что маркировка уже коснулась рынка меховых изделий, постепенно она распространяется и на другие категории товаров. В последний год БАДы стали очень популярны среди покупателей, поэтому необходимо маркировать данные товары.

Исследовательская компания DSM-групп изучила рынок и выяснила, что за время пандемии спрос на витамин D вырос в 4 раза, на цинк — в 3 раза, на витамин С — в 2 раза.

Активный интерес у покупателей товаров вызывают пищевые добавки. В развитых странах прием БАДов входит в базовый рацион, и в России люди постепенно начинают относиться к данной пищевой привычке аналогично. В Японии, например, 90% взрослых регулярно употребляет БАДы. Стоит отметить, что, по статистике, именно в этой стране наибольшая продолжительность жизни.

Основная проблема развивающегося рынка БАДов в том, что появляются недобросовестные продавцы, которые не указывают на товаре происхождение, состав, срок годности. Такие добавки в лучшем случае бесполезны и вызывают большое сомнение. Вопрос маркировки товара должен исключить данную проблему.

Илья Микин утверждает, что ставить маркеры можно в распределительных центрах внутри России. Благодаря этому потребитель увидит всю необходимую информацию о товаре, за который IHERB ручается, — сроки хранения и годности, название производителя и так далее.

В течение года товары в порядке эксперимента будут маркировать. Этот период продемонстрирует, какие моменты нуждаются в доработке. После этого правило будет введено для всех участников рынка.

Сегодня IHERB предлагает более 13 000 позиций БАДов, которые доступны в России. В компании обладают накопленной базой знаний, которая позволила бы систематизировать и категоризировать продукцию, чтобы выработать стандарты качества. Сейчас их не существует.

Оценки ассортимента могут базироваться на отзывах покупателей — сейчас IHERB представлена в 190 странах мира. Среди них существенный процент диетологов, нутрициологов и других специалистов, которые могут дать оценку с медицинской точки зрения. Кроме того, товар можно отдать для проверки на ай-тест, который покажет, соответствует ли качество заявленному производителем.

IHERB намерена инвестировать в Россию 100 млн долларов, которые в основном будут направлены на обеспечение логистики и создание распределительных центров. Доставлять в них свой товар смогут не только зарубежные, но и российские компании.

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