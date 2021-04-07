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Новости среды Ростова о запрете «наливаек», вакцинации и тратах 7 млрд руб

7 апреля 2021, 12:37
Фото: toivo/CC BY-SA 2.0 / flickr.com
В Ростовской области стало известно о намерении властей запретить «наливайки», открытии нового пункта вакцинации и строительстве больницы за 7 миллиардов рублей, все самое интересное в обзоре RostovGazeta.

Без «наливаек»

В Ростовской области сейчас активно обсуждается вопрос закрытия наливаек и рюмочных, которые находятся на первых этажах многоквартирных домов. Законопроект, который уже одобрили депутаты, внес губернатор Василий Голубев.

Теперь все собранные документы должен будет рассмотреть донской парламент. Если все пройдет успешно, то новые правила могут начать действовать с июня 2021 года.

Фото: Nate Steiner/CC0 / flickr.com

Сейчас продавать алкоголь можно в помещениях, площадь которых составляет не менее 20 метров. В Ростовской хотят увеличить минимальный размер зала до 50 квадратных метров.

Новый пункт вакцинации

В Ростове-на-Дону открыли уже 20-й по счету мобильный пункт вакцинации против коронавируса. Он находится в торговом центре «Леруа Мерлен» на улице Доватора.

Фото: donland.ru

Центр работает с 10 до 17 часов, с собой на прием необходимо взять паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Всего в городе задействованы 53 прививочных кабинета.

Новая больница

В Ростовской области ищут подрядчика, который за 7,3 миллиарда рублей построит детский хирургический центр инновационных технологий на 280 коек.

Фото: donland.ru

В этом году освоят 300 миллионов рублей, в 2022 — 2,4 миллиарда, в 2023 — 4,5 миллиарда рублей. Деньги на работы перечислят из регионального и федерального бюджетов.

Строительство должно завершиться до конца 2023 года. Площадь здания на улице 339-й Стрелковой дивизии составит более 14 тысяч квадратных метров.

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