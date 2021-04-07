Почти 7,3 млрд руб потратят на строительство детского хирургического центра в Ростове

Заказчиком выступает региональный Минстрой, стоимость контракта составляет почти 7,3 миллиарда рублей. Планируется построить детский хирургический центр инновационных технологий на 280 коек.
В этом году хотят освоить 300 миллионов рублей, в 2022 — 2,4 миллиарда, в 2023 — 4,5 миллиарда рублей. Деньги выделят из регионального и федерального бюджетов.
Все запланированные в проекте мероприятия должны завершиться до 10 декабря 2023 года. Центр будет находиться на улице 339-й Стрелковой дивизии, его площадь превысит 14 тысяч квадратных метров.