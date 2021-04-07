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Почти 7,3 млрд руб потратят на строительство детского хирургического центра в Ростове

7 апреля 2021, 11:04
Фото: pixabay.com
В Ростовской области объявили закупку по выбору подрядчика, который выполнит первый этап реконструкции областной детской клинической больницы, говорится на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает региональный Минстрой, стоимость контракта составляет почти 7,3 миллиарда рублей. Планируется построить детский хирургический центр инновационных технологий на 280 коек.

В этом году хотят освоить 300 миллионов рублей, в 2022 — 2,4 миллиарда, в 2023 — 4,5 миллиарда рублей. Деньги выделят из регионального и федерального бюджетов.

Все запланированные в проекте мероприятия должны завершиться до 10 декабря 2023 года. Центр будет находиться на улице 339-й Стрелковой дивизии, его площадь превысит 14 тысяч квадратных метров.

Ранее в Ростове не нашлось желающих возвести здание для МВД.

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