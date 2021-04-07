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СК проверит гибель пациента из-за застрявшей в грязи скорой в Ростовской области

7 апреля 2021, 15:18
Фото: pixabay
В Ростовской области организовали проверку после появившейся информации о смерти пациента, к которому не успела скорая, сообщили в региональном УСКР.

В Интернете разместили информацию, что в хуторе Родники на бездорожье застряла машина скорой. Водитель не смог выехать, поэтому длительное время ждал трактор.

Говорилось, что скончался пациент, который не дождался медиков. Эта ситуация стала резонансной.

«Сейчас организована доследственная проверка, чтобы установить все обстоятельства случившегося. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении.

Прокуратурой Ростовской области также организована проверка в связи с публикациями в СМИ о том, что скорая помощь не смогла доехать к пациенту из-за бездорожья

Также поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной следственным органом.

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