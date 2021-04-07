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Трактором вытаскивали застрявшую на бездорожье скорую в Ростовской области

7 апреля 2021, 11:55
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростовской области задействовали трактор, чтобы вытащить из грязи машину скорой, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

В Кагальницком районе фельдшеры спешили на вызов к пациенту. Однако в районе хутора Родники машина застряла в грязи.

Самостоятельно водитель вытащить ее не смог и потерял много времени. Пришлось искать трактор, который вытащил автомобиль.

Очевидцы поинтересовались у местных властей, когда они собираются привести в порядок дороги. Пользователи в комментариях написали, что проще переехать в цивилизацию, чем дождаться ремонта.

«Давно пора ввести в эксплуатацию гусеничную версию скорой помощи», — заявили местные жители.

Ранее дороги в Ростове снова начали превращаться в реки после дождя.

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