Трактором вытаскивали застрявшую на бездорожье скорую в Ростовской области

В Кагальницком районе фельдшеры спешили на вызов к пациенту. Однако в районе хутора Родники машина застряла в грязи.
Самостоятельно водитель вытащить ее не смог и потерял много времени. Пришлось искать трактор, который вытащил автомобиль.
Очевидцы поинтересовались у местных властей, когда они собираются привести в порядок дороги. Пользователи в комментариях написали, что проще переехать в цивилизацию, чем дождаться ремонта.
«Давно пора ввести в эксплуатацию гусеничную версию скорой помощи», — заявили местные жители.