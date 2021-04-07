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ТЦ «Горизонт» помирился с известным в Ростове ресторатором

7 апреля 2021, 12:43
Фото: instagram.com/hleb_cofe
Арбитражный суд Ростовской области прекратил производство по иску, поданному торговым комплексом «Горизонт» к кафе, принадлежащему совладельцу ресторанов «ОнегинДача» и London Pub Роману Панченко, следует из документов на сайте «Электронное правосудие».

Ранее стало известно, что ООО «Хлеб и кофе» задолжало торговому центру 13,7 миллиона рублей по договорам аренды двух помещений. Отмечается, что между АО «Торговый комплекс Горизонт» и ООО «Хлеб и кофе», владельцем которого является ресторатор Панченко, заключено мировое соглашение. По нему компания обязуется расплатиться с долгами по аренде до 15 ноября 2021 года.

О каких конкретно заведениях общественного питания идет речь, неизвестно. Кафе с названием «Хлеб и кофе» в ТЦ «Горизонт» нет.

По информации системы СПАРК, ООО «Хлеб и кофе» было зарегистрировано в сентябре 2019 года. Его учредителями являются рестораторы Роман Панченко (совладелец ресторанов «ОнегинДача», London Pub и сети пекарен «Кекс») и Анна Поташова, учредитель ресторана «Нью-Йорк», расположенного на улице 40-я Линия в Ростове.

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