ТЦ «Горизонт» помирился с известным в Ростове ресторатором

Ранее стало известно, что ООО «Хлеб и кофе» задолжало торговому центру 13,7 миллиона рублей по договорам аренды двух помещений. Отмечается, что между АО «Торговый комплекс Горизонт» и ООО «Хлеб и кофе», владельцем которого является ресторатор Панченко, заключено мировое соглашение. По нему компания обязуется расплатиться с долгами по аренде до 15 ноября 2021 года.
О каких конкретно заведениях общественного питания идет речь, неизвестно. Кафе с названием «Хлеб и кофе» в ТЦ «Горизонт» нет.
По информации системы СПАРК, ООО «Хлеб и кофе» было зарегистрировано в сентябре 2019 года. Его учредителями являются рестораторы Роман Панченко (совладелец ресторанов «ОнегинДача», London Pub и сети пекарен «Кекс») и Анна Поташова, учредитель ресторана «Нью-Йорк», расположенного на улице 40-я Линия в Ростове.