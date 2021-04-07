ТЦ «Горизонт» помирился с известным в Ростове ресторатором

Ранее стало известно, что ООО «Хлеб и кофе» задолжало торговому центру 13,7 миллиона рублей по договорам аренды двух помещений. Отмечается, что между АО «Торговый комплекс Горизонт» и ООО «Хлеб и кофе», владельцем которого является ресторатор Панченко, заключено мировое соглашение. По нему компания обязуется расплатиться с долгами по аренде до 15 ноября 2021 года.