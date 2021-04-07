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В Ростове не нашлось желающих построить изолятор временного содержания для МВД

7 апреля 2021, 07:11
Фото: Медиахолдинг1Mi
Аукцион на строительство изолятора временного содержания на улице Доватора в Ростове-на-Дону признали несостоявшимся, следует из документов на портале госзакупок.

Закупка признана несостоявшейся из-за того, что в электронном аукционе на проведение работ по строительству, реконструкции, капремонту, предусматривающих проектную документацию, не было подано ни одной заявки от участников.

О планах МВД РФ построить изолятор временного содержания и помещений для конвойной службы стало известно в конце марта. Комплекс помещений ИВС собирались построить рядом со зданием полиции. По условиям госзакупки, максимальная стоимость контракта составляла 604 миллиона рублей.

Общая площадь застройки должна была составить 6,28 тысячи квадратных метров.

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