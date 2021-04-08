Большой жилой комплекс построят за ТЦ «Рио» в Ростове

Как сообщает 161.ru, новый жилой микрорайон район будет носить название Green Side. пока неизвестно, сколько домов и какой этажности планирует возвести застройщик, однако отмечается, что на территории комплекса появятся школа на 1,6 тысячи мест, три детских сада, две поликлиники и опорный пункт скорой помощи.