rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Большой жилой комплекс построят за ТЦ «Рио» в Ростове

8 апреля 2021, 07:50
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону на участке на проспекте Нагибина между улицами Ленина и Нансена планируют построить большой жилой комплекс, его границы уже обозначены на сервисе «Яндекс.Карты».

Как сообщает 161.ru, новый жилой микрорайон район будет носить название Green Side. пока неизвестно, сколько домов и какой этажности планирует возвести застройщик, однако отмечается, что на территории комплекса появятся школа на 1,6 тысячи мест, три детских сада, две поликлиники и опорный пункт скорой помощи.

Когда начнется строительство микрорайона тоже не сообщается.

Фото: yandex.ru/maps

Ранее арбитражный суд во второй раз обязал департамент архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону рассмотреть заявление строительной компании «ДЛВ Инвест» на получение разрешения на возведение двух высоток на улице Береговой.

Материалы по теме
Современный жилой комплекс на Соколова станет украшением центра РостоваЭлитный жилой комплекс хотят построить на левом берегу реки Дон в Ростове
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00