Большой жилой комплекс построят за ТЦ «Рио» в Ростове

Как сообщает 161.ru, новый жилой микрорайон район будет носить название Green Side. пока неизвестно, сколько домов и какой этажности планирует возвести застройщик, однако отмечается, что на территории комплекса появятся школа на 1,6 тысячи мест, три детских сада, две поликлиники и опорный пункт скорой помощи.
Когда начнется строительство микрорайона тоже не сообщается.
Ранее арбитражный суд во второй раз обязал департамент архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону рассмотреть заявление строительной компании «ДЛВ Инвест» на получение разрешения на возведение двух высоток на улице Береговой.