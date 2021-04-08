Компания из Питера обжаловала решение по делу о ростовском бренде Rostov Roof Music

Напомним, что питерская компания, которая запустила проект Roof Fest, подала в суд на ростовского предпринимателя Константина Пасмурцева и потребовала 14,8 миллиона рублей в качестве неустойки за использование товарного знака. Речь шла о фестивале «Roof Music Fest Фестиваль музыка крыш».
При этом ростовский предприниматель уверяет, что начал использовать название Roof Music Fest в мае 2019 года, тогда как товарный знак Roof Fest был зарегистрирован только в июне.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга отказал истцу в его требованиях. Не согласившись с этим решением он обратился с апелляционной жалобой.