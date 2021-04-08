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Компания из Питера обжаловала решение по делу о ростовском бренде Rostov Roof Music

8 апреля 2021, 12:39
Фото: vk.com/rostovrooflive
ООО «Руф Проект» из Санкт-Петербурга обжаловала решение суда по делу ростовского организатора концертов Rostov Roof Music по делу об использовании товарного знака, следует из сообщений на сайте “Электронное правосудие”.

Напомним, что питерская компания, которая запустила проект Roof Fest, подала в суд на ростовского предпринимателя Константина Пасмурцева и потребовала 14,8 миллиона рублей в качестве неустойки за использование товарного знака. Речь шла о фестивале «Roof Music Fest Фестиваль музыка крыш».

При этом ростовский предприниматель уверяет, что начал использовать название Roof Music Fest в мае 2019 года, тогда как товарный знак Roof Fest был зарегистрирован только в июне.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга отказал истцу в его требованиях. Не согласившись с этим решением он обратился с апелляционной жалобой.

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