Миллионы тратят на отлов и содержание бездомных животных в Ростовской области

Posted 8 апреля 2021, 09:55
Published 8 апреля 2021, 09:55
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
Еще 105 миллионов рублей на указанные цели предусмотрели на 2021 год, в течение года сумма будет корректироваться. Всего за 2019 и 2020 годы в области отловили почти 9,5 тысячи безнадзорных животных.
Государственных и муниципальных приютов для бездомных животных в области нет, частные расположены в поселке Рыбасово Сальского района и Новошахтинске. Кроме того. на территории региона есть 20 пунктов временного содержания для животных, проявляющих агрессию, или тех, которых принесли местные жители и не сообщили, откуда их забрали.