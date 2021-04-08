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Posted 8 апреля 2021, 09:55

Published 8 апреля 2021, 09:55

Modified 18 сентября 2022, 11:38

Updated 18 сентября 2022, 11:38

Миллионы тратят на отлов и содержание бездомных животных в Ростовской области

Миллионы тратят на отлов и содержание бездомных животных в Ростовской области

8 апреля 2021, 09:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
За последние два года в Ростовской области потратили 164 миллиона рублей на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, сообщили в региональном пресс-центре.

Еще 105 миллионов рублей на указанные цели предусмотрели на 2021 год, в течение года сумма будет корректироваться. Всего за 2019 и 2020 годы в области отловили почти 9,5 тысячи безнадзорных животных.

Государственных и муниципальных приютов для бездомных животных в области нет, частные расположены в поселке Рыбасово Сальского района и Новошахтинске. Кроме того. на территории региона есть 20 пунктов временного содержания для животных, проявляющих агрессию, или тех, которых принесли местные жители и не сообщили, откуда их забрали.

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