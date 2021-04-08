Миллионы тратят на отлов и содержание бездомных животных в Ростовской области

Государственных и муниципальных приютов для бездомных животных в области нет, частные расположены в поселке Рыбасово Сальского района и Новошахтинске. Кроме того. на территории региона есть 20 пунктов временного содержания для животных, проявляющих агрессию, или тех, которых принесли местные жители и не сообщили, откуда их забрали.