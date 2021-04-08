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На неопределенный срок приостановили работу двух троллейбусных маршрутов в Ростове

8 апреля 2021, 07:43
Фото: Кирилл Кужаров / vk.com/muprtk
В Ростове-на-Дону с четверга, 8 апреля, было временно приостановлено движение двух троллейбусных маршрутов, говорится в сообщении городской администрации.

Временно не будут ходить троллейбусы № 5 «Гл.ЖДВ — Сельмаш» и № 9 «Гл.ЖДВ — пос. Пилотов». Приостановка маршрутов связана с ремонтом питающих кабельных линий постоянного тока по улице Красноармейской. При этом подвижной состав обещают перераспределить на другие троллейбусные маршруты города.

Как долго продлятся работы и когда троллейбусы № 5 и № 9 снова начнут ходить, не сообщается.

Напомним, что вчера, 7 апреля, в Ростове-на-Дону до вечера изменили маршрут двух троллейбусов из-за аварии на водопроводе.

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