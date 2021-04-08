С 9 апреля в лесах Ростовской области начнется пожароопасный сезон

До наступления сезона в области провели подготовительную работу: сформировали 14 лесопожарных станций, создали группировку для тушения крупных лесных пожаров в количестве трех тысяч человек и свыше тысячи единиц спецтехники.
Кроме того, докупают камеры видеонаблюдения, всего в этом году мониторить текущую ситуацию в лесном фонде будут 60 видеокамер, которые охватят 77% площади.
Также территории Каменского лесничества провели межрегиональные учения лесных пожарных, которые в ходе тренировки получили новые знания и умения.