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С 9 апреля в лесах Ростовской области начнется пожароопасный сезон

8 апреля 2021, 08:08
Фото: минприродыро.рф
С пятницы 9 апреля в Ростовской области начинается пожароопасный сезон в лесах, сообщил глава минприроды региона Михаил Фишкин.

До наступления сезона в области провели подготовительную работу: сформировали 14 лесопожарных станций, создали группировку для тушения крупных лесных пожаров в количестве трех тысяч человек и свыше тысячи единиц спецтехники.

Кроме того, докупают камеры видеонаблюдения, всего в этом году мониторить текущую ситуацию в лесном фонде будут 60 видеокамер, которые охватят 77% площади.

Также территории Каменского лесничества провели межрегиональные учения лесных пожарных, которые в ходе тренировки получили новые знания и умения.

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