Сервитут для жителей дома на Тракторной в Ростове установили не на тот участок

«Я буквально вчера получил выписку по этому земельному участку — нет по нему публичного сервитута. Да, мэр подписал публичный сервитут, а я подал в суд на это решение. И не только я, а все предприниматели, кого коснулся публичный сервитут. По разным причинам. Лично я обратился по причине того, что публичный сервитут установили не на тот участок. Суда еще не было, будем ждать его решение», — сообщает RostovGazeta Тигран Казарян.