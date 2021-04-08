Сервитут для жителей дома на Тракторной в Ростове установили не на тот участок

Напомним, что конфликт интересов жителей дома на улице Тракторная 48 в Ростове и предпринимателя Тиграна Казаряна длится давно. Он возник когда предприниматель установил забор и шлагбаум на своей частной территории, которая оказалась дорогой к дому № 48. Тогда предприниматель установил плату за проезд по благоустроенной дороге, но после жалоб жильцов, проезд сделали бесплатным. Глава города подписал публичный сервитут на использование этой дороги. Однако после появления ожидаемого документа, ситуация не разрешилась. Жители пожаловались RostovGazeta на то, что Тигран Казарян снова «объявил им войну».
Предприниматель же отмечает, что документ на публичный сервитут у него отсутствует.
«Я буквально вчера получил выписку по этому земельному участку — нет по нему публичного сервитута. Да, мэр подписал публичный сервитут, а я подал в суд на это решение. И не только я, а все предприниматели, кого коснулся публичный сервитут. По разным причинам. Лично я обратился по причине того, что публичный сервитут установили не на тот участок. Суда еще не было, будем ждать его решение», — сообщает RostovGazeta Тигран Казарян.
Ранее RostovGazeta сообщала, что постановление о бессрочном публичном сервитуте на проезд по закрытой дороге к дому на ул. Тракторная подписал сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.