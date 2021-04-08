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Тренер «Порту» Консейсау прокомментировал поражение своей команды от «Челси»

8 апреля 2021, 12:20
Фото: pixabay.com
Наставник «Порту» Сержиу Консейсау заявил, что доволен игрой команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси» (0:2).

Отметим, что игра состоялась вчера, 7 апреля, в Севилье. Португальский клуб являлся номинальными хозяином встречи. Ответная игра пройдет 13 апреля.

«Считаю, что результат несправедлив. Однако исход встречи зависит от забитых мячей – нам не удалось отличиться голами, а наш соперник смог. В целом, мы провели хорошую игру, надежно действуя в защите и проводя опасные атаки. По моему мнению, «Порту» сыграл лучше «Челси», но моральная победа не учитывается, важен результат. Впереди ответная встреча, будем верить в лучшее», – цитирует Консейсау «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу УЕФА.

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