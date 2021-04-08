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Ураганный ветер до 18 метров в секунду поднимется в Ростове

8 апреля 2021, 08:10
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра, говорится в сообщении городского управления ГО и ЧС.

Так, 8 и 9 апреля скорость ветра будет достигать 15-18 метров в секунду. Из-за этого возможны различные чрезвычайные ситуации, связанные с обрывом проводов и линий электропередач, падением .деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций.

Жителям города спасатели советуют соблюдать осторожность, не ходить рядом с легкими постройками, мачтами, рекламными щитами и деревьями. А водителям не следует парковать свои машины рядом со слабо укрепленными конструкциями.

Ранее сообщалось, что прохладная и дождливая погода сохранится в Ростове до выходных.

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