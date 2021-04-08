Ураганный ветер до 18 метров в секунду поднимется в Ростове

Так, 8 и 9 апреля скорость ветра будет достигать 15-18 метров в секунду. Из-за этого возможны различные чрезвычайные ситуации, связанные с обрывом проводов и линий электропередач, падением .деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций.
Жителям города спасатели советуют соблюдать осторожность, не ходить рядом с легкими постройками, мачтами, рекламными щитами и деревьями. А водителям не следует парковать свои машины рядом со слабо укрепленными конструкциями.
Ранее сообщалось, что прохладная и дождливая погода сохранится в Ростове до выходных.