Задержан известный в Ростове журналист и блогер Игорь Хорошилов

В доме самого Хорошилова и его родителей сотрудники собственной безопасности ГУ МВД по Ростовской области провели обыски, после чего журналист был задержан.
С чем именно связано задержание — пока неизвестно. Официально полиция региона не готова прокомментировать ситуацию на момент публикации статьи.
В telegram-каналах задержание Хорошилова многие связывают с концерном «Покровский». По сообщению некоторых местных каналов, адвокат концерна якобы направил жалобу в полицию, в которой попросил проверить причастность журналиста к созданию telegram-каналов, где содержится экстремистская информация.
Подробности задержания и все обстоятельства выясняются.
Напомним, в отношении владельца концерна «Покровский», его соучредителя и адвокатов возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».