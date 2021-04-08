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Задержан известный в Ростове журналист и блогер Игорь Хорошилов

8 апреля 2021, 09:45
Фото: соцсети
Игорь Хорошилов
В Ростове-на-Дону полицейские задержали блогера и журналиста Игоря Хорошилова, сообщил RostovGazeta источник в силовых структурах региона.

В доме самого Хорошилова и его родителей сотрудники собственной безопасности ГУ МВД по Ростовской области провели обыски, после чего журналист был задержан.

С чем именно связано задержание — пока неизвестно. Официально полиция региона не готова прокомментировать ситуацию на момент публикации статьи.

В telegram-каналах задержание Хорошилова многие связывают с концерном «Покровский». По сообщению некоторых местных каналов, адвокат концерна якобы направил жалобу в полицию, в которой попросил проверить причастность журналиста к созданию telegram-каналов, где содержится экстремистская информация.

Подробности задержания и все обстоятельства выясняются.

Напомним, в отношении владельца концерна «Покровский», его соучредителя и адвокатов возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».

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