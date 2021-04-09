Более 50 ковидных пациентов умерли в Ростовской области за два дня

В пятницу жертвами инфекции стали 13 мужчин и 13 женщин возрастом от 53 до 92 лет. У всех больных, помимо коронавируса, были хронические заболевания различных органов и систем. С начала пандемии от коронавируса умер 3771 житель Ростовской области.