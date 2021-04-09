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Posted 9 апреля 2021, 08:28

Published 9 апреля 2021, 08:28

Modified 18 сентября 2022, 11:38

Updated 18 сентября 2022, 11:38

Более 50 ковидных пациентов умерли в Ростовской области за два дня

9 апреля 2021, 08:28
Сюжет
Коронавирус
Вторые сутки в Ростовской области умирает по 26 больных с коронавирусом, сообщили в региональном правительстве.

По состоянию на 9 апреля в области умерли 26 ковидных пациентов, столько же больных умерли и за предыдущие сутки.

В пятницу жертвами инфекции стали 13 мужчин и 13 женщин возрастом от 53 до 92 лет. У всех больных, помимо коронавируса, были хронические заболевания различных органов и систем. С начала пандемии от коронавируса умер 3771 житель Ростовской области.

За последние сутки в регионе выявили 242 новых случая инфекции, общее количество заразившихся превысило 83 тысяч человек.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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