Более 50 ковидных пациентов умерли в Ростовской области за два дня

Posted 9 апреля 2021, 08:28
Published 9 апреля 2021, 08:28
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
По состоянию на 9 апреля в области умерли 26 ковидных пациентов, столько же больных умерли и за предыдущие сутки.
В пятницу жертвами инфекции стали 13 мужчин и 13 женщин возрастом от 53 до 92 лет. У всех больных, помимо коронавируса, были хронические заболевания различных органов и систем. С начала пандемии от коронавируса умер 3771 житель Ростовской области.
За последние сутки в регионе выявили 242 новых случая инфекции, общее количество заразившихся превысило 83 тысяч человек.