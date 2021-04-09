Ростовчане посочувствовали Тарасову из-за рекламы сомнительного бекона

Спортсмен написал, что его день начинается с идеального завтрака. В состав входят жареный бекон с яичницей. «Для меня, как для спортсмена, очень важно, из чего состоит мой рацион. Я как и, наверное, каждый мужчина, люблю мясо», — написал Тарасов.