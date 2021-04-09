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Posted 9 апреля 2021, 07:02

Published 9 апреля 2021, 07:02

Modified 18 сентября 2022, 11:38

Updated 18 сентября 2022, 11:38

Ростовчане посочувствовали Тарасову из-за рекламы сомнительного бекона

9 апреля 2021, 07:02
Подписчики футболиста Дмитрия Тарасова посчитали, что у него все плохо, так как он начал рекламировать бекон, сообщается на его странице в Instagram.

Спортсмен написал, что его день начинается с идеального завтрака. В состав входят жареный бекон с яичницей. «Для меня, как для спортсмена, очень важно, из чего состоит мой рацион. Я как и, наверное, каждый мужчина, люблю мясо», — написал Тарасов.

В конце он прорекламировал предприятие, которое выпускает бекон. Подписчики заявили, что качество у этой продукции сомнительное.

«Этот бекон самый плохой, это мясные изделия самой низкой категории. Он и в „Контрольной закупке“ на первом этапе вылетел», — написали подписчики. «Неужели у вас все так плохо, что вы добрались до колбасы, которая не прошла ни одну проверку», — поинтересовались пользователи.

Ранее Тарасов заявил, что думает о завершении спортивной карьеры.

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