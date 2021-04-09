rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 апреля 2021, 10:11

Published 9 апреля 2021, 10:11

Modified 18 сентября 2022, 11:38

Updated 18 сентября 2022, 11:38

Скончалась дочь ростовчанина, устроившего восстание в лагере смерти «Собибор»

9 апреля 2021, 10:11
Ушла из жизни Элеонора Гриневич, которая является дочерью известного ростовчанина Александра Печерского, сообщает Ростовская еврейская община.

Община выразила соболезнования семье и всем близким Гриневич. Известно, что ей было 87 лет.

Напомним, что во время Великой Отечественной войны Печерский попал в плен. Он стал руководителем массового побега из фашистского лагеря смерти «Собибор».

Печерский умер в 1990 году, его похоронили в Ростове на Северном кладбище. Ранее ушел из жизни легендарный футболист Валентин Афонин, выступавший за ростовский СКА в СССР.

Материалы по теме
Писатель Наум Синдаловский скончался в Санкт-ПетербургеОт осложнений коронавируса скончались еще 24 жителя Ростовской областиЕще 18 человек скончались от осложнений после коронавируса в Ростовской области
#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика