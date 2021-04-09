Скончалась дочь ростовчанина, устроившего восстание в лагере смерти «Собибор»

Posted 9 апреля 2021, 10:11
Published 9 апреля 2021, 10:11
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
Община выразила соболезнования семье и всем близким Гриневич. Известно, что ей было 87 лет.
Напомним, что во время Великой Отечественной войны Печерский попал в плен. Он стал руководителем массового побега из фашистского лагеря смерти «Собибор».
Печерский умер в 1990 году, его похоронили в Ростове на Северном кладбище. Ранее ушел из жизни легендарный футболист Валентин Афонин, выступавший за ростовский СКА в СССР.