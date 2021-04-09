Участниками Югорского лыжного марафона захотели стать 2800 человек

Как сообщает muksun.fm, в 2019 году на участие в мероприятии подали 2,5 тысячи заявок. В этом году их количество может достичь уже трех тысяч. При этом самую длинную дистанцию в 50 км решили пройти более тысячи лыжников - на несколько десятков человек больше, чем в 2019 году.