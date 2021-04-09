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Posted 9 апреля 2021, 13:39

Published 9 апреля 2021, 13:39

Modified 18 сентября 2022, 11:38

Updated 18 сентября 2022, 11:38

Участниками Югорского лыжного марафона захотели стать 2800 человек

9 апреля 2021, 13:39
Югорский лыжный марафон, организованный при поддержке банка “Открытие”, станет одним из самых массовых по количеству известных спортсменов, участвующих в забеге.

Как сообщает muksun.fm, в 2019 году на участие в мероприятии подали 2,5 тысячи заявок. В этом году их количество может достичь уже трех тысяч. При этом самую длинную дистанцию в 50 км решили пройти более тысячи лыжников - на несколько десятков человек больше, чем в 2019 году.

Как отметил вице-президент, директор департамента сети банка «Открытие» Антон Анищенко, марафон прославляет регион на всю страну и привлекает туристов.

"Марафон давно перестал быть региональным спортивным мероприятием и стал настоящей визитной карточкой Югры. Это известное по всей России и за ее пределами спортивное событие, которого ждут тысячи людей", - сказал он.

Специально для болельщиков на мероприятие пригласили знаменитых российских лыжников, у которых можно будет взять автограф. Среди них Александр Большунов, Сергей Устюгов, Александр Легков, Николай Зимятов и многие другие прославленные спортсмены.

Чемпион Олимпийских игр Александр Легков заявил, что спортсмены создадут интригу и будут бороться за победу. Он также выразил благодарность банку «Открытие» за возможность принять в этом участие. Николай Зимятов в свою очередь пожелал традиционному для Югры забегу большого будущего.

Напомним, что марафон проходит ежегодно с 2013 года при информационной поддержке федерального медиахолдинга 1MI и ИД «Советский спорт».

#Общество#Новости
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