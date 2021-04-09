Жительница Ростовской области рассказала о «помощи» Екатерины Гордон

«Гордон перенаправила меня в отдел юристов для правовой оценки ситуации. Я позвонила туда, спросила, на какие законы могу опираться для того, чтобы доказать допущенную врачебную ошибку. На что юрист ответила, что не понимает, чего я хочу, не знает таких законов. Но помочь мне грамотно составить жалобу может. Это стоит 100 тысяч рублей за одно обращение», — рассказывает Екатерина Бочкарева.