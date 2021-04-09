Жительница Ростовской области рассказала о «помощи» Екатерины Гордон

Полгода назад умер пожилой житель поселка Двуречье Геннадий Сальников. После лечения в ЦРБ Кагальницкого района его выписали в тяжелом состоянии. По мнению родных, пожилой человек умер из-за халатности врачей.
«Еще когда дедушка был жив я обратилась за помощью к известной правозащитнице Екатерине Гордон. Написала ей, что дедушку выписали, а ему требуется лечение, попросила помощи. Правозащитница ответила, что делает „максимально все зависящее, чтобы улучшить ситуацию, чтобы помочь в каждом конкретном случае“ и пожелала ему скорейшего выздоровления, — сообщает внучка, ростовчанка Екатерина Бочкарева.
Она рассказывает, что после смерти родного человека снова обратилась к правозащитнице.
«Гордон перенаправила меня в отдел юристов для правовой оценки ситуации. Я позвонила туда, спросила, на какие законы могу опираться для того, чтобы доказать допущенную врачебную ошибку. На что юрист ответила, что не понимает, чего я хочу, не знает таких законов. Но помочь мне грамотно составить жалобу может. Это стоит 100 тысяч рублей за одно обращение», — рассказывает Екатерина Бочкарева.
Ростовчанка отмечает, что после общения с юристом существующее доверие к деятельности известной правозащитницы ушло.
«Я объяснила ситуацию, в деталях все рассказала. Но, не получив даже ответа на последнее свое сообщение. У меня сложилось впечатление, что человек заинтересован не в помощи», — резюмирует Екатерина Бочкарева.
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