Какие сроки весенней призывной кампании в 2021 году

Чаще же всего молодые люди идут служить уже после 18 лет, так как многие вначале учатся в вузах, а это примерно пять лет. При этом они должны иметь российское гражданство и постоянно проживать на территории РФ. Если юноша живет в другой стране, но периодически приезжает в Россию, то в армию его не возьмут.