Какие сроки весенней призывной кампании в 2021 году

Posted 10 апреля 2021, 06:01
Published 10 апреля 2021, 06:01
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
Призываются юноши дважды в год — весной и осенью на основании соответствующих указов президента. Так, повестки молодым людям приходят с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Однако правила едины не для всех. К примеру, призыв для жителей Крайнего Севера начинается на месяц позже.
Служить в армии в 2021 году придется 1 год, пока Минобороны не объявляло планы изменить этот срок.
Срок службы начинается со дня, когда было присвоено воинское звание — рядовой. Завершается служба с момента исключения солдата из перечня личного состава воинской части. Тогда дембель может отправиться домой.
Тем, кто не желает служить, стоит помнить, что защищать Родину является обязанностью каждого гражданина РФ по Конституции. Однако, если это противоречит вероисповеданию, то военную службу могут заменить гражданской.
Указ о призыве президент подписывает накануне начала призывной кампании. При формировании плана учитывают размеры призывного контингента и потребности Вооруженных сил.
Это весной призовут на службу 134,6 тысячи человек, это на шесть тысяч новобранцев больше, чем годом ранее.
Для получения отсрочки придется собрать пакет документов, подтверждающих уважительную причину. Всего их несколько, в том числе состояние здоровья, учеба, ухаживание за пожилым родственником.
Отсрочку дадут, если есть ребенок-инвалид или беременная супруга. При этом срок должен быть не менее 22 недель.
Если призывник является избранным депутатом, то в армию он пока не пойдет. Это касается и отцов-одиночек.
Все призывники проходят медкомиссию, в рамках которой им назначают категорию годности. Самые здоровые попадают в категорию А.
Освободят от службы в армии юношу с категорией Д, в нее входят сразу несколько серьезных заболеваний. К ним относятся язва, шизофрения, вич, плоскостопие, лишний вес, эпилепсия и гипертония.
В армию не берут людей с непогашенной судимостью или условным сроком, работников МВД и ФСБ. Освободят от службы призывников, которым присвоена ученая степень.
Можно отучиться на военной кафедре, которые открыты на базе некоторых вузов. Обычно занятия по военной подготовке проходят раз в неделю, в конце обучения студенты отправляются на специальные сборы на месяц. Они на практике отрабатывают то, чему обучались. После этого в армию молодых людей не берут.
Официально таких понятий, как летний или зимний призыв не существует. Но в эти времена года можно пойти служить, так как они входят в осенний и весенний призывы.
На воинский учет молодые люди становятся при исполнении 17 лет, но в армию они могут пойти только через год. Об этом они узнают по специальной повестке из военкомата.
Если проигнорировать приглашение, то можно стать фигурантом уголовного дела. Его заведут в случае отсутствия уважительной причины неявки. Максимальное наказание составляет два года заключения.
Чаще же всего молодые люди идут служить уже после 18 лет, так как многие вначале учатся в вузах, а это примерно пять лет. При этом они должны иметь российское гражданство и постоянно проживать на территории РФ. Если юноша живет в другой стране, но периодически приезжает в Россию, то в армию его не возьмут.
Не допускается передавать повестку призывнику через родителей или других родственников. Нельзя также бросать ее в почтовый ящик.
Не заменит документ и телефонный разговор, повестку юноша должен получить под роспись. Тогда этот документ будет иметь силу.
В армию могут забрать до 26 лет включительно, после этого о службе можно забыть. Но в 27 лет нужно приехать в военкомат и получить специальный документ — военный билет.
При этом придется пройти медицинскую комиссию, чтобы определить категорию годности. Это необходимо для того, чтобы человека можно было вызвать на военные сборы или отправить воевать, если начнется война.
Все правила четко прописаны в законе «О воинской обязанности и военной службе». В самом начале призывной кампании рассылают повестки, по которым нужно пройти медицинский осмотр.
В каждом документе обязательно должны быть отражены имя, фамилия будущего новобранца. В военкомате также указывают адрес и причину беспокойства.
После получения повестки юноша должен приехать в назначенное время в военкомат. Его будут ждать семь медицинских специалистов — терапевт, хирург, стоматолог, офтальмолог, оториноларинголог, психиатр и невролог.
Если у призывника окажутся проблемы со здоровьем, то его направят на дополнительное обследование. Чаще всего это поликлиника или больница по месту жительства.
Следующим этапом станет определение категории годности к службе в армии. Если все нормально, то молодому человеку дадут повестку на призывную комиссию. Именно здесь и принимается окончательное решение — пойдет призывник служить или поедет домой.
При этом категорию годности могут оспорить, если отправят документы на контрольное медицинское освидетельствование. В этом случае в присутствии призывника необходимости нет, при этом сам процесс может затянуться на несколько недель. Если за это время завершается призыв, то служба в армии откладывается до следующего раза.
Все призывные мероприятия могут проводиться только во время призыва. Стоит помнить, что призывной комиссии необходимо показать паспорт, свидетельство о рождении, документы о семейном положении, с места работы или учебы, об образовании, медицинские бумаги о состоянии здоровья.
После прохождения всех бумажной волокиты призывника направляют в специальный сборный пункт. Здесь ему выдают новые вещи и присваивают воинское звание.
Также призывник получает жетон с личным номером, после чего его отправляют непосредственно в часть.
Под дедовщиной обычно понимают неуставные отношения между военнослужащими. Это понятие постепенно начало уходить в прошлое с 2008 года, когда срок службы снизили до года.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что сейчас дедовщины в армии нет, а существуют только случаи бытового хулиганства. Хотя в СМИ периодически проскакивают новости о неуставных отношениях.
Новобранец может выбрать для себя альтернативную службу, но работать он будет также в интересах страны. Обычно подбирают медучреждения, психоневрологические интернаты, организации для пожилых людей.
Грубо говоря, придется работать на территории социальных учреждений. Альтернативная служба положена тем, кому обычная противоречит убеждениям или вероисповеданию. Это касается и призывников, принадлежащих к одному из малочисленных коренных народов. Но все это придется доказать.
Если попасть на службу в организации, подведомственные органам исполнительной власти, то придется отработать 21 месяц. Если оказаться в организациях ВС, то нужно будет отслужить 18 месяцев.
В России солдаты-срочники проводят в армии один год. В 2006 году новобранцы осеннего призыва стали последними, кому пришлось служить два года.
С 2007 года срок срочной службы сократили до полутора лет, а еще через год — до 12 месяцев. Соответствующий указ был подписан президентом страны.
1. У всех посетителей военкоматов в обязательном порядке проверяют температуру тела.
2. Для призывных и сборных пунктов закупили специальные бактерицидные лампы. Их по графику включают в помещениях.
3. Предусмотрено использование средств индивидуальной защиты, среди них перчаток и масок.
4. На постоянной основе дезинфицирующими средства обрабатывают транспорт, который предназначен для перевозки новобранцев.
5. Призывников, которых направляют на службу в армию, обеспечивают медицинскими масками на протяжении всего пути.
6. На сборных пунктах призывники проходят тестирование на коронавирусную инфекцию.
7. На железнодорожных вокзалах и в аэропортах личный состав делят на группы, чтобы они не соприкасались друг друга. Так минимизируется риск заболеть коронавирусом.
8. Прибывшие в воинскую часть призывники в течение двух недель находятся на карантине.
9. В военных комиссариатах сформировали необходимые запасы медикаментов.
Если у пациента будет обнаружен коронавирус, то его доставят в медицинское учреждение для прохождения лечения.
Такая возможность существует у каждого жителя России, получившего высшее или среднее образование. Однако подать документы на службу по контрактной основе необходимо до принятия призывной комиссией решения о его призыве.
Существует целый ряд вещей, которые желательно взять с собой на службу в армию, чтобы облегчить себе жизнь. Необходимо положить документы, а также сим-карту.
Пригодятся крем для обуви черного цвета, различные нитки, блокнот, конверты для писем. Нужно не забыть взять ручку, мыло, зубную щетку и пасту.
С собой также берут чистые носки и сменное нижнее белье. В поездку до части нужно выбирать простую и удобную одежду.
Стоит отказаться от различных украшений, их лучше оставить дома.
В Ростовской области в этом году действуют областная призывная комиссия и 62 призывные комиссии в муниципальных образованиях. Как и во всей стране эта кампания завершится 15 июля, а все призывники пройдут двухнедельный карантин.
В регионе уже усилили контроль за своевременным прохождением призывниками основного и дополнительного медицинского обследования. В 2020 году ряды Российской армии пополнили более 8 тысяч донских призывников, из них 3,8 тысячи — в рамках осеннего призыва.
Чтобы получить ответ на интересующий вопрос, необходимо зайти на сайт Минобороны и выбрать пункт «Контакты» в спецразделе «Для граждан».
Помимо этого, можно позвонить по телефону 8(495) 498-96-96 по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00.
Иногда в средствах массовой информации мелькают новости о возможной отмене призыва, но это не более чем пиар какой-либо партии. Пока в России отсутствует возможность перевести армию полностью на контрактную основу.
Хотя глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявлял, что призыв может быть отменен не ранее чем через 15 лет.
В Госдуме рассматриваются несколько инициатив, касающихся процедуры призыва в армию. Призывников хотят обязать самостоятельно забирать повестку, если она не пришла из военкомата. При этом неявку могут начать рассматривать, как уклонение от службы.
Есть еще одна инициатива — рассылать повестки через «Почту России». Речь идет о заказных письмах с уведомлениями.
Сейчас солдаты-срочники имеют «тихий час» для отдыха. Им разрешено переодеваться в гражданскую одежду во время увольнения.
Не запрещается пользоваться мобильными телефонами, но определенное время. Если есть высшее образование, то можно попасть в научную роту, где придется «работать головой».
Каждый год молодых людей призывают в армию, чтобы иметь мобилизационный резерв. Он может понадобиться, если начнутся военные действия.