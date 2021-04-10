Страшная авария со сбитым школьником в Ростове попала на видео

Posted 10 апреля 2021, 06:26
Published 10 апреля 2021, 06:26
Modified 18 сентября 2022, 11:40
Updated 18 сентября 2022, 11:40
В ролике видно, что подросток выбежал из-за остановившихся автомобилей и попал под колеса проезжающегося транспорта. Из-за этого он подлетел и упал на асфальт.
Удар был довольно сильный, но пострадавший смог подняться и пройти несколько метров. Происшествие случилось в четверг на улице Зорге.
По информации регионального УГИБДД, 15-летний парень оказался под колесами «Лады Ларгус». Раненого доставили в медицинское учреждение.