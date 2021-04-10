Власти Ростова заявили о ликвидации ларьков на Сержантова после скандала

Напомним, что на этой улице длительное время не могли справиться с незаконными торговцами, которые каждый день выходили на улицу со своими товарами. После этого на пешеходной зоне установили металлические ларьки, из-за чего произошел скандал. Многие горожане требовали убрать появившиеся конструкции.