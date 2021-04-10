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Posted 10 апреля 2021, 07:43

Published 10 апреля 2021, 07:43

Modified 1 октября, 15:17

Updated 1 октября, 15:17

Власти Ростова заявили о ликвидации ларьков на Сержантова после скандала

10 апреля 2021, 07:43
В Ростове-на-Дону убрали ларьки на улице Сержантова, которые были установлены незаконно, заявил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Напомним, что на этой улице длительное время не могли справиться с незаконными торговцами, которые каждый день выходили на улицу со своими товарами. После этого на пешеходной зоне установили металлические ларьки, из-за чего произошел скандал. Многие горожане требовали убрать появившиеся конструкции.

Логвиненко заявил, что ларьки оккупировали весь тротуар. А продавцы после себя оставляют мусор и коробки.

«Часть торговых точек появилась незаконно. Никаких правовых оснований для торговли у данных собственников нет», — прокомментировал сити-менеджер.

Он добавил, что незаконные объекты демонтировали. Теперь пройдут работы по обустройству пешеходной зоны.

#Общество#Новости
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