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Posted 11 апреля 2021, 16:17

Published 11 апреля 2021, 16:17

Modified 1 октября, 14:40

Updated 1 октября, 14:40

ГК «Ростов-Дон» не смог дойти до Финала четырех Лиги чемпионов

11 апреля 2021, 16:17
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» в воскресенье вничью сыграл с командой «Вайперс» и вылетел из Лиги чемпионов, сообщается на сайте команды.

Первая игра с норвежским клубом состоялась в субботу, тогда ростовчанки проиграли со счетом 34:27. У них был шанс отыграться во втором матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Счет во встрече открыл «Вайперс», но уже на первой минуте «Ростов-Дон» отыгрался. Норвежская команда с самого начала завладела преимуществом в счете.

Тренеру «Ростов-Дона» пришлось взять тайм-аут, когда отрыв составил шесть мячей. После этого ростовчанки отыграли три мяча.

На перерыв команды ушли при счете 11:12 в пользу «Вайперс». Команда снова пошла в отрыв во втором периоде.

Ростовчанки не смогли отыграть нужное количество голов. Игра завершилась со счетом 23:23, в результате «Ростов-Дон» не попал в Финал 4-х Лиги чемпионов.

#Спорт#Новости
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