ГК «Ростов-Дон» не смог дойти до Финала четырех Лиги чемпионов

Posted 11 апреля 2021, 16:17
Published 11 апреля 2021, 16:17
Modified 1 октября, 14:40
Updated 1 октября, 14:40
Первая игра с норвежским клубом состоялась в субботу, тогда ростовчанки проиграли со счетом 34:27. У них был шанс отыграться во втором матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Счет во встрече открыл «Вайперс», но уже на первой минуте «Ростов-Дон» отыгрался. Норвежская команда с самого начала завладела преимуществом в счете.
Тренеру «Ростов-Дона» пришлось взять тайм-аут, когда отрыв составил шесть мячей. После этого ростовчанки отыграли три мяча.
На перерыв команды ушли при счете 11:12 в пользу «Вайперс». Команда снова пошла в отрыв во втором периоде.
Ростовчанки не смогли отыграть нужное количество голов. Игра завершилась со счетом 23:23, в результате «Ростов-Дон» не попал в Финал 4-х Лиги чемпионов.
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