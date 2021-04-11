«Поезд-отель» из Москвы в Элисту через Ростов запустят в конце апреля

Posted 11 апреля 2021, 13:43
Published 11 апреля 2021, 13:43
Modified 1 октября, 15:18
Updated 1 октября, 15:18
Круиз будет проходить в формате «поезд-отель», когда пассажиры ночь проводят в вагонах, а днем совершают экскурсии. В программе маршрута любование цветущими дикими тюльпанам, визит в буддистский храм, блюда национальных кухонь и другие мероприятия.
Поезд отбывает с Казанского вокзала Москвы 22 апреля в 18.40 мск, в Ростове состав будет на следующее утро в 10.33 мск. Отправление из Ростова 23 апреля в 20.14 мск и прибытие в столицу Калмыкии 24 апреля в 10.10 мск.
Обратно в Москву туристы прибудут вечером 25 апреля.
Ранее в Ростове-на-Дону на маршрутах общественного транспорта в центре города запустили аудиоэкскурсии.
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