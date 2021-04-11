«Поезд-отель» из Москвы в Элисту через Ростов запустят в конце апреля

Поезд отбывает с Казанского вокзала Москвы 22 апреля в 18.40 мск, в Ростове состав будет на следующее утро в 10.33 мск. Отправление из Ростова 23 апреля в 20.14 мск и прибытие в столицу Калмыкии 24 апреля в 10.10 мск.